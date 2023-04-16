За минувшие сутки россияне нанесли 34 ракетных и авиаудара, совершили 38 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"За сутки противник нанес 28 авиационных и шесть ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – сказано в сводке.

В Генштабе ВСУ предупредили, что российский агрессор продолжает использовать тактику террора, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.