За минувшие сутки россияне нанесли 34 ракетных и авиаудара, совершили 38 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"За сутки противник нанес 28 авиационных и шесть ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", – сказано в сводке.
В Генштабе ВСУ предупредили, что российский агрессор продолжает использовать тактику террора, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Россия за год полномасштабного вторжения по данным Генштаба на конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.