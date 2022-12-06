За минувшие сутки в Украине в результате обстрелов погибло три мирных жителя – Офис президента

Еще 16 человек получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.