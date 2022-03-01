За шесть дней полномасштабной войны в Украине погибло 17 полицейских, ранено 50

В Нацполиции рассказали о своей работе во время войны Фото: depositphotos.com

"Весь личный состав Национальной полиции Украины круглые сутки стоит на защите государства и безопасности граждан. Полицейские совместно с военнослужащими, работниками других правоохранительных структур и территориальной обороны усиленно охраняют правопорядок в регионах, разыскивают диверсантов и противодействуют мародерству", – говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители несут службу на блокпостах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах.

Полиция предложила желающим помочь семьям погибших и раненых полицейских или присоединиться к сбору средств на спецсредства и средства защиты.