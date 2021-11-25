За сутки боевики на Донбассе девять раз нарушали тишину, дважды применяли запрещенное вооружение

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы", – подчеркнули в сообщении.

По данным штаба, боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов разных систем, включая противотанковые, вооружения БМП, минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Обстрелы велись недалеко от шахты "Бутовка", в направлении Каменки, в сторону Нью-Йорка, возле Луганского, в районе Верхнеторецкого, недалеко от Водяного. Кроме того, боевики обстреляли из минометов пограничный контрольный пост, входящий в КПВВ "Марьинка".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", – подчеркнули в штабе.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе в штабе не зафиксировали.