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Законопроект США о помощи Украине отправят Байдену на подпись в Корею – CNN

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Байден сейчас находится с визитом в Южной Корее
Байден сейчас находится с визитом в Южной Корее
Фото: EPA

Президент США Джозеф Байден подпишет законопроект о выделении почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине, находясь с визитом в Южной Корее. Об этом сообщил 20 мая телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным неназванного чиновника, документ должен быть доставлен в Корею на подпись президенту.

Байден отправился в свое первое на посту президента турне в Азию 19 мая. Во время шестидневной поездки президент США посетит Южную Корею и Японию, где проведет встречи на самом высоком уровне, отмечает Newsweek. В частности, планируется, что 24 мая в Токио пройдет саммит лидеров США, Японии, Индии и Австралии.

Контекст:

28 апреля администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис запросила у Конгресса дополнительное финансирование на предоставление Украине гуманитарной, экономической помощи и помощи в сфере безопасности в размере $33 млрд. В рамках военной помощи Украине хотят предоставить больше артиллерии, бронированных машин, противотанковых систем, отметил Байден.

9 мая Байден призвал Конгресс ускорить одобрение пакета помощи для Украины. "Я призываю Конгресс немедленно принять законопроект о дополнительном финансировании Украины и передать его мне на стол в ближайшие несколько дней", – сказал он.

10 мая Палата представителей США поддержала законопроект, увеличив сумму помощи Украине до $40 млрд.

12 мая стало известно, что республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта в Сенате. Он, в частности, аргументировал это тем, что предоставление финансовой помощи Украине может навредить экономике США. В результате рассмотрение законопроекта было отложено на неделю.

Сенат США 19 мая поддержал выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд. Теперь его должен подписать президент. 

Теги: США, Южная Корея, Джо Байден, помощь, финансовая помощь
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