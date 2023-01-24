Западные союзники советуют ВСУ переключиться с Бахмута на юг Украины – CNN

"Это жестокий и изнурительный бой", – заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он подчеркнул, что стороны ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.
Западные чиновники отмечают, что в городе зафиксированы существенные разрушения.
"[Бахмут] менее привлекателен в военном плане с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен", – подчеркнул собеседник издания.
По мнению западных партнеров, сосредоточившись на планировании наступления на юге Украины, ВСУ смогут сократить потери под Бахмутом, который "не имеет большого стратегического значения".
Как уточнили в CNN, схожие месседжи послали сразу три высокопоставленных чиновника из США, которые на прошлой неделе посетили Киев.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.
На юге Украины ВСУ на данный момент освободили от оккупантов остров Змеиный Одесской области (регион деоккупирован полностью), почти всю Николаевскую область (кроме Кинбурнской косы) и правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.