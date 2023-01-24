Западные союзники советуют ВСУ переключиться с Бахмута на юг Украины – CNN

По мнению западных партнеров, Бахмут "не имеет большого стратегического значения" для Украины Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Это жестокий и изнурительный бой", – заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он подчеркнул, что стороны ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Западные чиновники отмечают, что в городе зафиксированы существенные разрушения.

"[Бахмут] менее привлекателен в военном плане с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен", – подчеркнул собеседник издания.

По мнению западных партнеров, сосредоточившись на планировании наступления на юге Украины, ВСУ смогут сократить потери под Бахмутом, который "не имеет большого стратегического значения".

Как уточнили в CNN, схожие месседжи послали сразу три высокопоставленных чиновника из США, которые на прошлой неделе посетили Киев.