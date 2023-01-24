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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Западные союзники советуют ВСУ переключиться с Бахмута на юг Украины – CNN

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По мнению западных партнеров, Бахмут "не имеет большого стратегического значения" для Украины
По мнению западных партнеров, Бахмут "не имеет большого стратегического значения" для Украины
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Чиновники из США и других стран Запада призывают Украину переключить свое внимание с борьбы за Бахмут Донецкой области на наступление на южном направлении. Об этом 24 января сообщает CNN со ссылкой на американских и украинских чиновников.

"Это жестокий и изнурительный бой", – заявил высокопоставленный представитель западной разведки. Он подчеркнул, что стороны ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Западные чиновники отмечают, что в городе зафиксированы существенные разрушения.

"[Бахмут] менее привлекателен в военном плане с точки зрения какой-либо инфраструктуры, чем мог бы быть, если бы он не был так разрушен", – подчеркнул собеседник издания.

По мнению западных партнеров, сосредоточившись на планировании наступления на юге Украины, ВСУ смогут сократить потери под Бахмутом, который "не имеет большого стратегического значения".

Как уточнили в CNN, схожие месседжи послали сразу три высокопоставленных чиновника из США, которые на прошлой неделе посетили Киев.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

"Битва за Соледар, Бахмут, всю Донецкую и Луганскую область продолжается без передышки", – сказал Зеленский в вечернем обращении 15 января.

На юге Украины ВСУ на данный момент освободили от оккупантов остров Змеиный Одесской области (регион деоккупирован полностью), почти всю Николаевскую область (кроме Кинбурнской косы) и правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут
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