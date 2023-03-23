Зеленский: Благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после русского зла

Российская армия сегодня обстреливала населенные пункты области, отметил президент. В населенном пункте Берислав враг обстрелял местную администрацию, дома и музей.
"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим", – сказал Зеленский.
Он рассказал, что провел в Херсоне длительное совещание со всеми отвечающими за область, в частности за оборону, социальную и энергетическую ситуацию в регионе.
Президент отметил, что отдельное внимание уделил вопросу восстановления.
"На свободной территории Херсонской области более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает", – сказал президент.
Он также рассказал, что посетил населенный пункт Посад-Покровск. Президент заявил, что Украина сделает все, чтобы восстановить его и другую территорию области.
"Я благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу всем, кто помогает нашим воинам", – сказал Зеленский.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.