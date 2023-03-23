Зеленский: Благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после русского зла

Российская армия сегодня обстреливала населенные пункты области, отметил президент. В населенном пункте Берислав враг обстрелял местную администрацию, дома и музей.

"Даже исторический музей в Бериславе для России – это почему-то угроза... Абсолютно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что провел в Херсоне длительное совещание со всеми отвечающими за область, в частности за оборону, социальную и энергетическую ситуацию в регионе.

Президент отметил, что отдельное внимание уделил вопросу восстановления.

"На свободной территории Херсонской области более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Иногда более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает", – сказал президент.

Он также рассказал, что посетил населенный пункт Посад-Покровск. Президент заявил, что Украина сделает все, чтобы восстановить его и другую территорию области.

"Я благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла. Всем, кто даже в таких сложных районах продолжает работать и давать работу всем, кто помогает нашим воинам", – сказал Зеленский.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube