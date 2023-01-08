Зеленский: Мы должны обеспечить реальную ответственность России за эту войну

"Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – написал Зеленский.
Он опубликовал новую подборку фотографий украинских и иностранных репортеров с украинскими мирными жителями и военными, а также последствиями российских атак.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В октябре Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.
Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.