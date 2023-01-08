Зеленский: Мы должны обеспечить реальную ответственность России за эту войну

Украинский флаг должен вернуться во все города и общины Украины, подчеркнул президент Фото: Yurasov Vitalii / Instagram

"Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – написал Зеленский.

Он опубликовал новую подборку фотографий украинских и иностранных репортеров с украинскими мирными жителями и военными, а также последствиями российских атак.