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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы должны обеспечить реальную ответственность России за эту войну

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Украинский флаг должен вернуться во все города и общины Украины, подчеркнул президент
Украинский флаг должен вернуться во все города и общины Украины, подчеркнул президент
Фото: Yurasov Vitalii / Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна обеспечить реальную ответственность РФ за агрессивную войну против украинского народа. Об этом он написал в Telegram 8 января.

"Мы должны вернуть украинский флаг во все города и общины Украины, обеспечить реальную ответственность государства-террориста за эту войну и должны обеспечить безопасность всем поколениям украинцев после завершения этой войны", – написал Зеленский.

Он опубликовал новую подборку фотографий украинских и иностранных репортеров с украинскими мирными жителями и военными, а также последствиями российских атак. 

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В октябре Зеленский предложил создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины. Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

Необходимость создания спецтрибунала для РФ поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент и парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ.

Теги: Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, деоккупация
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