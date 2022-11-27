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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: На фронте очень тяжело. Выстоять сейчас – это защититься на поколение вперед для всех украинцев

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Зеленский анонсировал "новые важные шаги" Украины в противостоянии с российской агрессией
Зеленский анонсировал "новые важные шаги" Украины в противостоянии с российской агрессией
Фото: EPA

На войне с Россией Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои. Об этом в видеообращении по итогам 27 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой. И больше всего – в Донецкой области, как и в предыдущие недели. Я хочу поблагодарить сегодня за стойкость всех наших воинов, всех наших героев. Выстоять сейчас и защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев по всей нашей прекрасной земле", – сказал он.

Президент отметил, что делается и будет делаться "все возможное" для укрепления обороны.

"Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту войну, за этот террор. И чтобы достичь этих результатов, на грядущей неделе будут новые важные шаги. Я благодарю всех наших партнеров, которые помогают, каждого лидера, который воспринимает защиту Украины как защиту свободы и безопасности и для своей страны", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.

Зеленский еще 26 октября говорил, что в Донецкой области в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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