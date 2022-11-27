Зеленский: На фронте очень тяжело. Выстоять сейчас – это защититься на поколение вперед для всех украинцев

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой. И больше всего – в Донецкой области, как и в предыдущие недели. Я хочу поблагодарить сегодня за стойкость всех наших воинов, всех наших героев. Выстоять сейчас и защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев по всей нашей прекрасной земле", – сказал он.
Президент отметил, что делается и будет делаться "все возможное" для укрепления обороны.
"Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту войну, за этот террор. И чтобы достичь этих результатов, на грядущей неделе будут новые важные шаги. Я благодарю всех наших партнеров, которые помогают, каждого лидера, который воспринимает защиту Украины как защиту свободы и безопасности и для своей страны", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью освободили часть территорий Харьковской и Херсонской областей.
Зеленский еще 26 октября говорил, что в Донецкой области в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои. 12 ноября он заявлял, что в Донецкой области "просто ад".