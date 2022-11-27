Зеленский: На фронте очень тяжело. Выстоять сейчас – это защититься на поколение вперед для всех украинцев

"Ситуация на фронте остается очень тяжелой. И больше всего – в Донецкой области, как и в предыдущие недели. Я хочу поблагодарить сегодня за стойкость всех наших воинов, всех наших героев. Выстоять сейчас и защититься сейчас – это выстоять и защититься на поколение вперед для всех украинцев по всей нашей прекрасной земле", – сказал он.

Президент отметил, что делается и будет делаться "все возможное" для укрепления обороны.

"Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту войну, за этот террор. И чтобы достичь этих результатов, на грядущей неделе будут новые важные шаги. Я благодарю всех наших партнеров, которые помогают, каждого лидера, который воспринимает защиту Украины как защиту свободы и безопасности и для своей страны", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)