Зеленский на встрече с послами: Украина стремится провести саммит мира осенью

По его словам, в августе украинские дипломаты должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы новый сезон, как и предыдущие, стал в мире проукраинским.

"Следующим шагом будет организация глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. Это уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к дипломатам.

Одним из главных ориентиров работы украинских послов должна быть реализация Формулы мира, считает он.

"Постепенно представленная Украиной формула мира приобретает поддержку мирового большинства. Абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру и международному спокойствию, стремится к безопасности и надежному демонтажу созданных Россией угроз. 10 пунктов формулы мира отражают именно эту важную задачу", – сказал президент.

По его словам, часть государств, международных организаций уже взяли на себя обязательства и сотрудничают с Украиной для реализации формулы мира. В то же время Зеленский надеется привлечь больше союзников.

"Общественное мнение в странах вашего пребывания, лидеры и их ключевые советники, весь политический класс – все должны знать и понимать стремление Украины к справедливому и честному миру", – добавил он.