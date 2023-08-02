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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский на встрече с послами: Украина стремится провести саммит мира осенью

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Новый политический сезон в мире должен стать проукраиским, считает президент
Новый политический сезон в мире должен стать проукраиским, считает президент
Фото: president.gov.ua

Украина стремится провести глобальный саммит мира осенью текущего года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 августа на встрече с руководителями украинских дипломатических представительств в Закарпатской области, сообщает сайт Офиса президента.

По его словам, в августе украинские дипломаты должны подготовиться к новому политическому сезону в мире, чтобы новый сезон, как и предыдущие, стал в мире проукраинским.

"Следующим шагом будет организация глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью. Это уже очень скоро, но еще есть время на подготовку саммита и привлечение большинства стран мира. Это зависит от вашей активности", – подчеркнул Зеленский, обращаясь к дипломатам.

Одним из главных ориентиров работы украинских послов должна быть реализация Формулы мира, считает он.

"Постепенно представленная Украиной формула мира приобретает поддержку мирового большинства. Абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру и международному спокойствию, стремится к безопасности и надежному демонтажу созданных Россией угроз. 10 пунктов формулы мира отражают именно эту важную задачу", – сказал президент.

По его словам, часть государств, международных организаций уже взяли на себя обязательства и сотрудничают с Украиной для реализации формулы мира. В то же время Зеленский надеется привлечь больше союзников.

"Общественное мнение в странах вашего пребывания, лидеры и их ключевые советники, весь политический класс – все должны знать и понимать стремление Украины к справедливому и честному миру", – добавил он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 30 сентября 2022 года, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом страны-агрессора Владимиром Путиным это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он. Зеленский ввел в действие решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных ее положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

В феврале 2023 года свой мирный план предложил Китай, а также назначил спецпредставителя по этому вопросу.

В мае о секретной миротворческой миссии заявлял Ватикан. Папа римский Франциск подтвердил, что готов помочь Украине в переговорах о возвращении из России похищенных детей.

С еще одним мирным планом выступал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он призвал создать группу "нейтральных" стран специально для начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Ранее он заявлял, что Крым нужно отдать России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 апреля заявил, что Киев готов только к тем переговорам, которые не приведут к замораживанию конфликта или территориальным уступкам.

Зеленский в интервью, опубликованном 11 мая, призвал не навязывать Украине форматы достижения мира с Россией.

Теги: Владимир Зеленский, саммит, война России против Украины, дипломаты
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