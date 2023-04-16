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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сине-желтый флаг непременно поднимется на всех временно оккупированных чертями территориях Украины

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Зеленский: Впереди у нас чуть ли не самая тяжелая из вершин
Зеленский: Впереди у нас чуть ли не самая тяжелая из вершин
Фото: ЕРА

16 апреля в видеообращении по случаю Пасхи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в противостоянии российской агрессии Украину ожидает едва ли не самое сложное.

"В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, но добываем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже проделали немалый путь. Впереди у нас чуть ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет", – сказал он.

Президент прогнозирует, что "над всей страной взойдет солнце".

"Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг будет развевается на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что после победы произойдет "восстановление того, что уничтожил и изуродовал оккупант", и Украина "в будущем станет еще прекраснее".

"Это свет истины и правды. Торжество закона и правосудия. Привлечение к ответственности и наказание всех, кто отдавал и выполнял преступные приказы. Всех, кто убивал, пытал, грабил и будет отвечать и в международном трибунале, и на суде Божьем", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас бои идут на востоке и юге Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в январе 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью, вышедшем 5 апреля, что детали о контрнаступлении знают "не более четырех-пяти человек на планете".

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что прогресс Украины на поле боя определит перспективы дипломатии, поэтому "в ближайшие месяцы на карту поставлено очень многое". 

В середине апреля Буданов, комментируя перспективы украинского контрнаступления, заявил, что "в ближайшее время все это увидят и почувствуют".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, флаг, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент
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