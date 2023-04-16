Зеленский: Сине-желтый флаг непременно поднимется на всех временно оккупированных чертями территориях Украины

Зеленский: Впереди у нас чуть ли не самая тяжелая из вершин Фото: ЕРА

"В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, но добываем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже проделали немалый путь. Впереди у нас чуть ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет", – сказал он.

Президент прогнозирует, что "над всей страной взойдет солнце".

"Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертями территориях. Наш флаг будет развевается на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это – свет справедливости", – объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что после победы произойдет "восстановление того, что уничтожил и изуродовал оккупант", и Украина "в будущем станет еще прекраснее".

"Это свет истины и правды. Торжество закона и правосудия. Привлечение к ответственности и наказание всех, кто отдавал и выполнял преступные приказы. Всех, кто убивал, пытал, грабил и будет отвечать и в международном трибунале, и на суде Божьем", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)