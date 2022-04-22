Зеленский: Вторжение РФ в Украину предполагалось только как начало. Дальше они хотят захватить и другие страны

Зеленский: Все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами Фото: president.gov.ua

"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных... Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны", – заявил глава государства.

Президент сказал, что Украина будет защищаться столько, сколько понадобится, чтобы "сломить эту амбицию" Российской Федерации.

"Но все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-либо, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", – заявил он.

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