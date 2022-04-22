Зеленский: Вторжение РФ в Украину предполагалось только как начало. Дальше они хотят захватить и другие страны

"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных... Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны", – заявил глава государства.
Президент сказал, что Украина будет защищаться столько, сколько понадобится, чтобы "сломить эту амбицию" Российской Федерации.
"Но все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-либо, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", – заявил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.
По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией. В Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
В молдавском Бюро по реинтеграции заявили, что в Молдове не притесняются права человека, и напомнили, что эффективный контроль над Приднестровьем осуществляет РФ. Также в бюро подчеркнули, что Молдова является "нейтральным государством".
Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.