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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Вторжение РФ в Украину предполагалось только как начало. Дальше они хотят захватить и другие страны

Зеленский: Все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами
Зеленский: Все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами
Фото: president.gov.ua

В планы России входит не только захват Украины, но и других стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного вечером 22 апреля его пресс-службой.

"Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных... Что ж, это только подтверждает то, что я уже не раз говорил: российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны", – заявил глава государства.

Президент сказал, что Украина будет защищаться столько, сколько понадобится, чтобы "сломить эту амбицию" Российской Федерации.

"Но все народы, которые, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-либо, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.

По его словам, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территориейВ Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". 

В молдавском Бюро по реинтеграции заявили, что в Молдове не притесняются права человека, и напомнили, что эффективный контроль над Приднестровьем осуществляет РФ. Также в бюро подчеркнули, что Молдова является "нейтральным государством".

Комментируя заявление оккупантов, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что у Украины есть собственные сценарии защиты. "Хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим", – считает он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, Владимир Зеленский, война России против Украины
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