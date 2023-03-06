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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

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Указ президента вступает в силу в день публикации
Указ президента вступает в силу в день публикации
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав ставки верховного главнокомандующего. Об этом свидетельствует указ главы государства №129/2023, опубликованный на сайте Офиса президента.

Зеленский ввел в состав ставки первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

Указ президента вступает в силу в день публикации.

Кабинет Министров Украины назначил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Павлюка первым заместителем министра обороны Украины на заседании 14 февраля.

Контекст:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. Зеленский в тот же день подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым замминистра обороны Украины.

СМИ со ссылкой на источники называли имена новых предполагаемых заместителей министра – волонтера Виталия Дейнеги, дипломата Андрея Шевченко и Павлюка. 

14 февраля Резников подтвердил, что пригласил на должности своих заместителей Павлюка, Шевченко (по европейской интеграции) и Дейнегу (по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации). Резников добавил, что Руснак и Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра". "Это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", – анонсировал министр. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Александр Павлюк
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