Зеленский ввел в состав ставки верховного главнокомандующего первого замминистра обороны Павлюка

Зеленский ввел в состав ставки первого заместителя министра обороны Александра Павлюка.

Указ президента вступает в силу в день публикации.

Кабинет Министров Украины назначил замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Павлюка первым заместителем министра обороны Украины на заседании 14 февраля.

Контекст:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. Зеленский в тот же день подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым замминистра обороны Украины.

СМИ со ссылкой на источники называли имена новых предполагаемых заместителей министра – волонтера Виталия Дейнеги, дипломата Андрея Шевченко и Павлюка.

14 февраля Резников подтвердил, что пригласил на должности своих заместителей Павлюка, Шевченко (по европейской интеграции) и Дейнегу (по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации). Резников добавил, что Руснак и Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра". "Это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", – анонсировал министр.