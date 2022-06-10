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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: У Путина – раздражение и злость на Украину. Отсюда и частая смена командующих, репрессии дошли до командиров бригад

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По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,9 тыс. военных
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины достигли около 31,9 тыс. военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин раздражен из-за больших потерь в Украине, поэтому прибегает к смене командующих войсками.

"Я думаю, что точка зрения Путина не изменилась абсолютно. Причем даже не столько с началом "специальной военной операции", сколько, наверное, с тузловского кризиса, когда впервые проявилась агрессивность со стороны России в плане Украины. Единственное, что на сегодняшний день, скорее всего, присутствует в поведении Путина, – это раздражение и злость. Потому что он не рассчитывал на такое ожесточенное сопротивление со стороны Украины. Они [россияне] рассчитывали и действительно готовились к блицкригу – максимум на четыре-шесть суток была рассчитана "спецоперация". И это проявляется в том, как часто он сейчас начинает менять командующих, начиная от руководителей "операции" и заканчивая… Репрессии дошли уже до командиров бригад", – сказал Жданов.

Он отметил, что в отставку были отправлены даже руководители так называемых "элитных" подразделений российской армии. В частности, с должности сняли командующего 1-й танковой армией Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

"Ну вот знаменитый командующий 1-й танковой армией – это же придворная армия, она прикрывала Москву… Таманская и Кантемировская дивизии. Причем Таманская дважды входила в Москву – в 1991-м и в 1993 годах. А сегодня командующий снят за то, что армия практически разгромлена была на полях Украины. И вот эти частые смены [говорят о том], что Путин сегодня раздражен и зол, но его точка зрения относительно Украины не поменялась ни на йоту", – подчеркнул эксперт.

По его словам, ФСБ недооценила силу украинской армии и теперь пытается переложить ответственность за это на российских военных.

"Показателем ухудшения настроений в Генеральном штабе является количество командующих и командиров, которых сегодня не просто отстраняют от должностей, но и против которых возбуждаются уголовные дела, проводятся следственные действия. Это, кстати, касается и командира 1-й танковой армии, и командующего Черноморским флотом. Страна, не имеющая флота, потопила флагман флота такой великой морской державы. В Украине это уже мем. А плюс еще ФСБ пытается переложить свою вину на военных, что они неправильно спланировали "военную операцию". Так, извините, кто готовил оценку противника (это основа принятия решения для военного командира)? ФСБ. Поэтому я думаю, что там, скорее всего, начинает назревать очень серьезный гнойничок", – резюмировал Жданов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 10 июня достигли около 31,9 тыс. военных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ВСУ, война России против Украины, спецоперация, Олег Жданов
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