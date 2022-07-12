"Ждем хороших новостей". Резников обсудил с министром обороны Германии предоставление оружия Украине

"У меня был плодотворный разговор с моей коллегой Кристине Ламбрехт. Мы обсудили предоставление немецкого вооружения Украине, которое усилит нашу обороноспособность. Спасибо нашим немецким партнерам за неизменную приверженность поддержке Украины. Ждем хороших новостей в ближайшее время", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.

После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

В июне в Украину доставили 12 САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии и Нидерландов.

По данным немецкого таблоида Bild, Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.