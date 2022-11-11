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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зимняя погода может нанести российским оккупантам несоизмеримо больший ущерб, чем украинским военным – ISW

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В ISW не исключают, что зимой ВСУ смогут воспользоваться преимуществом замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью
В ISW не исключают, что зимой ВСУ смогут воспользоваться преимуществом замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Зимний период не станет препятствием для продолжения боевых действий в Украине. Об этом говорится в оперативной сводке американского Института исследования войны (ISW) за 10 ноября.

Аналитики ISW считают, что зимой бои не прекратятся, "несмотря на ошибочные предположения Запада".

По их мнению, некоторую военную технику, возможно, придется адаптировать к более холодной погоде. При этом в случае нехватки техники или боеприпасов замедление продвижения ВСУ может произойти из-за трудностей с логистикой, а не из-за ухудшения погодных условий.

"Зимняя погода может нанести несоизмеримый ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, а хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществом замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в "грязные" осенние месяцы", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября, сказал, что зимой боевые действия замедлятся и это выгодно как для Украины, так и для РФ.

Резников прогнозирует, что Украина из так называемого перерыва выйдет "сильной, усиленной тысячами военнослужащих, проходящих подготовку в Великобритании".  

В этом же интервью он предположил, что группировкой, которая отступает из Херсона, РФ может усилить свои подразделения в Запорожской области.

Теги: Россия, Украина, зима, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление, ISW
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