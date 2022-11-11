Зимняя погода может нанести российским оккупантам несоизмеримо больший ущерб, чем украинским военным – ISW

В ISW не исключают, что зимой ВСУ смогут воспользоваться преимуществом замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем осенью Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Аналитики ISW считают, что зимой бои не прекратятся, "несмотря на ошибочные предположения Запада".

По их мнению, некоторую военную технику, возможно, придется адаптировать к более холодной погоде. При этом в случае нехватки техники или боеприпасов замедление продвижения ВСУ может произойти из-за трудностей с логистикой, а не из-за ухудшения погодных условий.

"Зимняя погода может нанести несоизмеримый ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, а хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществом замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в "грязные" осенние месяцы", – говорится в сообщении.

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