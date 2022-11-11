Зимняя погода может нанести российским оккупантам несоизмеримо больший ущерб, чем украинским военным – ISW

Аналитики ISW считают, что зимой бои не прекратятся, "несмотря на ошибочные предположения Запада".
По их мнению, некоторую военную технику, возможно, придется адаптировать к более холодной погоде. При этом в случае нехватки техники или боеприпасов замедление продвижения ВСУ может произойти из-за трудностей с логистикой, а не из-за ухудшения погодных условий.
"Зимняя погода может нанести несоизмеримый ущерб плохо экипированным российским силам в Украине, а хорошо обеспеченные украинские силы вряд ли остановят свои контрнаступления из-за наступления зимней погоды и, возможно, смогут воспользоваться преимуществом замерзшей местности, чтобы двигаться легче, чем они могли бы в "грязные" осенние месяцы", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября, сказал, что зимой боевые действия замедлятся и это выгодно как для Украины, так и для РФ.
Резников прогнозирует, что Украина из так называемого перерыва выйдет "сильной, усиленной тысячами военнослужащих, проходящих подготовку в Великобритании".
В этом же интервью он предположил, что группировкой, которая отступает из Херсона, РФ может усилить свои подразделения в Запорожской области.