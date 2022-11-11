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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зимой бои замедлятся, Украина использует это время с максимальным результатом для ВСУ – Резников

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Резников сказал, что зима замедлит любую активность на поле боя
Резников сказал, что зима замедлит любую активность на поле боя
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Зимой боевые действия замедлятся, и это выгодно как для Украины, так и для РФ. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Reuters, которое вышло 10 ноября.

Министр отметил, что зима "замедлит любую активность на поле боя для всех сторон". Это выгодно для обеих сторон, так как период можно использовать для отдыха, пояснил Резников. 

Украина использует зиму "с максимальным результатом для наших Вооруженных сил", сказал он. По словам Резникова, речь о перегруппировке, ротации и подготовке ВСУ.

Как пишет агентство, министр прогнозирует, что Украина из так называемого перерыва выйдет "сильной, усиленной тысячами военнослужащих, проходящих подготовку в Великобритании".  

В этом же интервью он предположил, что группировкой, которая отступает из Херсона, РФ может усилить свои подразделения в Запорожской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Алексей Резников, ротация, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, отдых
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