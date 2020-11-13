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"Серьезная угроза для нацбезопасности". 160 экс-сотрудников спецслужб США призывают скорее объявить Байдена президентом

Промедление с предоставлением полномочий президента США демократу Джо Байдену угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, считают бывшие представители национальной безопасности страны.

Байден является вероятным победителем на выборах президента США
Байден является вероятным победителем на выборах президента США
Фото: ЕРА

Более 160 бывших сотрудников национальной безопасности США, которые работали при президенте Дональде Трампе и администрациях других президентов, предупредили, что задержка с признанием Джо Байдена избранным президентом представляет "серьезную угрозу для национальной безопасности". Об этом говорится в письме, адресованном Управлению общих служб США.

Бывшие чиновники призвали агентство официально назвать Байдена и Камалу Харрис избранными президентом и вице-президентом США, чтобы они могли получить доступ к информации, "необходимой для решения насущных вопросов национальной безопасности".

В письме говорится, что Байден должен получить доступ к ежедневным брифингам разведки и иметь право принимать решения о применении военной силы.

Это заявление было сделано на фоне отказа Трампа признавать результаты выборов президента США, в результате чего передача президентских полномочий фактически приостановлена впервые за два десятилетия, отмечает Politico.

Письмо подписал 161 бывший чиновник, в том числе бывший министр обороны Чак Хейгел, бывший директор ЦРУ и АНБ генерал Майкл Хайден, генерал в отставке Уэсли Кларк, бывший заместитель директора АНБ Крис Инглис, бывший посол ООН Саманта Пауэр. Его подписали также некоторые бывшие члены администрации действующего президента.

По закону администратор Управления общих служб США Эмили Мерфи, назначенная Трампом, должна официально признать Байдена в качестве избранного президента, прежде чем его переходной команде будет разрешено взаимодействовать с другими ведомствами.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборахТрамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и "не успокоится", пока не добьется "честного подсчета голосов", он считает, что "эти выборы еще далеки от завершения".

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.

Теги: Джо Байден, ЦРУ, АНБ, Саманта Пауэр, Чак Хейгел, спецслужбы, голосование, безопасность, Майкл Хайден, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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