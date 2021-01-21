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Аслунд: США вернутся к нормальной работе с союзниками и противниками: увеличится поддержка Украины, станет жестче политика в отношении РФ

Приход Джо Байдена в Белый дом означает, что старая Америка, которая была до президента Дональда Трампа, возвращается. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

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Аслунд: Семья Трампа и его компания сейчас выглядят как большая преступная группировка
Аслунд: Семья Трампа и его компания сейчас выглядят как большая преступная группировка
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Старая Америка, которая была до президентства Дональда Трампа, возвращается, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Приход Джо Байдена в Белый дом все меняет. Можно сказать, это означает, что США вернутся к нормальности. Старая Америка, которая была до Трампа, возвращается. А все плохие вещи, которые Трамп сделал, исчезнут, будут исправлены. Значит, США возвращаются к нормальной работе с союзниками и противниками: будет намного больше поддержки Украины и будет более жесткая политика в отношении России. США станут эффективнее взаимодействовать со странами Европы, Японией и другими государствами – своими традиционными союзниками. И это означает, что коррупция на высшем уровне исчезает", – сказал Аслунд.

По его словам, после ухода Трампа внутри Республиканской партии усилится внутренняя борьба.

"Что будет с Республиканской партией. Есть три возможных варианта. Первый – что Республиканская партия останется как партия Трампа; второй вариант – что партия вернется к старым, традиционным и либеральным взглядам; третий – что борьба продолжится и партия просто исчезнет. Думаю, что более реалистичны последние два сценария. Но это факт, что внутри партии будет идти большая борьба. Что интересного было вчера? В то время как Трамп отсутствовал, другие главные руководители Республиканской парти (вице-президент Майк Пенс, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и лидер партии в Палате представителей Кевин Маккарти) присутствовали на инаугурации Байдена. Таким образом, они показали, что стоят на стороне истеблишмента. Я думаю, это был очень важный сигнал", – отметил собеседник.

Он отметил, что Трампу будет сложно вернуться в большую политику.

"Большой вопрос, сможет ли Трамп вернуться в политику. Он очень плохо ушел. Он ушел с враньем, помиловал всех преступников, которые связаны с ним. Семья Трампа и его компания сейчас выглядят как большая преступная группировка. Он хотел организовать себе массовую встречу в аэропорту, но не смог собрать своих людей, потому что им стыдно. Ему будет сложно вернуться, потому он много врал. И, конечно, ужасно, что из-за пандемии коронавируса умерло 400 тыс. человек в США, а он, в принципе, ничего не сделал", – резюмировал Аслунд.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году).

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 19732009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 20092017 годах – вице-президентом.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Украина, коррупция, Джо Байден, Андерс Аслунд, Белый дом, инаугурация, Республиканская партия, Европа, Майк Пенс, Митч Макконнелл, пандемия, коронавирус
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