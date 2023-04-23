Азербайджан сообщил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор

Эту меру азербайджанские пограничники объясняют необходимостью предотвращения переброски живой силы, боеприпасов и военной техники со стороны Армении. Об установке КПП проинформировано командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий мониторинговый центр, говорится в документе.
Министерство обороны Азербайджана на своем сайте пишет, что 22 апреля камеры наблюдения зафиксировали движение автомобилей армянской стороны, которые прибыли к дороге Лачин – Ханкенди для установления КПП на границе. МО также опубликовало видео с вероятным проездом армянских военных машин.
В ответ Совет безопасности Нагорного Карабаха выпустил заявление, в котором говорится о неприемлемости блокады Лачинского коридора и установления КПП, в результате чего жители непризнанной республики Нагорный Карабах стали "заложниками в руках Азербайджана".
Министерство иностранных дел Армении также осудило установку контрольного пункта, подчеркнув, что Баку нарушает положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.
В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.
Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.
В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.