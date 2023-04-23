Азербайджан сообщил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор

Эту меру азербайджанские пограничники объясняют необходимостью предотвращения переброски живой силы, боеприпасов и военной техники со стороны Армении. Об установке КПП проинформировано командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий мониторинговый центр, говорится в документе.

Министерство обороны Азербайджана на своем сайте пишет, что 22 апреля камеры наблюдения зафиксировали движение автомобилей армянской стороны, которые прибыли к дороге Лачин – Ханкенди для установления КПП на границе. МО также опубликовало видео с вероятным проездом армянских военных машин.

В ответ Совет безопасности Нагорного Карабаха выпустил заявление, в котором говорится о неприемлемости блокады Лачинского коридора и установления КПП, в результате чего жители непризнанной республики Нагорный Карабах стали "заложниками в руках Азербайджана".

Министерство иностранных дел Армении также осудило установку контрольного пункта, подчеркнув, что Баку нарушает положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.