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Азербайджан сообщил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор

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Из-за КПП жители непризнанной республики Нагорный Карабах стали заложниками в руках Азербайджана, заявляют в Армении
Из-за КПП жители непризнанной республики Нагорный Карабах стали заложниками в руках Азербайджана, заявляют в Армении
Фото: armradio.am

Госпогранслужба Азербайджана установила контрольный пункт пропуска в начале дороги Лачин – Ханкенди на границе с Арменией на въезде в Лачинский коридор. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 23 апреля.

Эту меру азербайджанские пограничники объясняют необходимостью предотвращения переброски живой силы, боеприпасов и военной техники со стороны Армении. Об установке КПП проинформировано командование российского миротворческого контингента и российско-турецкий мониторинговый центр, говорится в документе. 

Министерство обороны Азербайджана на своем сайте пишет, что 22 апреля камеры наблюдения зафиксировали движение автомобилей армянской стороны, которые прибыли к дороге Лачин – Ханкенди для установления КПП на границе. МО также опубликовало видео с вероятным проездом армянских военных машин.

В ответ Совет безопасности Нагорного Карабаха выпустил заявление, в котором говорится о неприемлемости блокады Лачинского коридора и установления КПП, в результате чего жители непризнанной республики Нагорный Карабах стали "заложниками в руках Азербайджана".

Министерство иностранных дел Армении также осудило установку контрольного пункта, подчеркнув, что Баку нарушает положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. Нагорный Карабах на международном уровне признан частью Азербайджана.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. В ходе конфликта, как отметило Radio Free Europe / Radio Liberty, погибло около 7 тыс. человек.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский.

Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев утверждал, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В сентябре 2022 года ситуация в регионе опять обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. В ходе столкновений погибло около 300 человек. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня.

Теги: Кавказ, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, конфликт
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