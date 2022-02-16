Байден: Если Россия вторгнется в Украину, мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену

Байден: Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно: если Россия нанесет удар, который затронет американцев на территории Украины, – мы будем реагировать Фото: EPA

"Говорю со всей очевидностью: если произойдет вторжение России в Украину, это приведет к серьезным последствиям, но американский народ понимает, что защита демократии и свободы всегда стоит дорого. Конечно, если произойдет худшее, это повлияет на цены на энергоресурсы, повлияет на ситуацию внутри нашей страны", – сказал американский президент.

Байден заверил, что его администрация "делает все, чтобы сдержать повышение цен", в частности, ведет "координационную работу с производителями энергоресурсов" и планирует принять дополнительные меры для защиты потребителей.

"Мы не хотим прямой конфронтации с Россией, но говорю четко и ясно: если Россия нанесет удар, который затронет американцев на территории Украины, – мы будем реагировать; если будут предприняты кибератаки или другие способы ведения войны – мы будет реагировать и на это. Мы будем действовать вместе с нашими партнерами, обеспечивая коллективную защиту от любых угроз. Тем не менее все пути открыты. Есть общая ответственность США и России за глобальную безопасность. Ради нашего общего будущего нужно выбрать дипломатию, но не сомневайтесь: если Россия сделает серьезную ошибку, совершив эту агрессию, ответственные государства не будут колебаться в своем ответе – мы будем защищать свободу и готовы заплатить любую цену", – заключил Байден.