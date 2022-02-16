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Байден: Мы не посылаем военных в Украину, но предоставляем Киеву оружие, консультации и разведданные

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Байден заверил, что у США и НАТО нет планов размещать ракетное вооружение в Украине
Байден заверил, что у США и НАТО нет планов размещать ракетное вооружение в Украине
Фото: EPA

Соединенные Штаты не намерены отправлять своих военных в Украину, но оказывают Киеву другую помощь для повышения обороноспособности. Об этом президент США Джо Байден заявил 15 февраля на брифинге, посвященном ситуации вокруг Украины. Выступление американского президента транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

"Мы не посылаем американских военных в Украину, но предоставляем вооружение, консультации и разведывательные данные", – отметил он.

Также Байден подчеркнул, что 5-я статья устава НАТО является "священной".

"Я хочу, чтобы меня поняли: США будут всеми силами защищать каждый дюйм территории НАТО. Любое нападение на одну из стран Альянса – это нападение на всех нас. Это священный принцип. Я уже направил дополнительные силы на восточный фланг НАТО, учитывая то, чем занимается Россия. Также мы продолжим проводить учения с нашими партнерами", – сказал американский президент.

При этом Байден заверил, что США, НАТО или Украина не представляют угрозы для России и ее граждан.

"Мы четко заявили своим гражданам и всему миру, что рассматриваем планы России [по возможному вторжению в Украину] очень серьезно. Хочу так же четко заявить, чем Соединенные Штаты не занимаются: США и НАТО не являются угрозой для России, Украина не является угрозой для России, у США и НАТО нет планов размещать ракетное вооружение в Украине. Я хочу сказать гражданам России: вы не являетесь мишенью и врагами для нас. И я не думаю, что вы хотели бы вести кровопролитную войну с Украиной", – сказал он.

Байден напомнил, что "77 лет назад мы сражались бок о бок во время Второй мировой войны". "Это была война по необходимости. Но если Россия нападет на Украину – это будет война по собственному выбору. Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать. Я говорю правду, и только правда имеет значение. Если это произойдет, человеческие потери будут огромными. Стратегические потери для России также будут невероятно большими", – заявил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию увести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, санкции, Джо Байден, нападение, вторжение, российская агрессия
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