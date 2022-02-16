Байден: Мы не посылаем военных в Украину, но предоставляем Киеву оружие, консультации и разведданные

Байден заверил, что у США и НАТО нет планов размещать ракетное вооружение в Украине Фото: EPA

"Мы не посылаем американских военных в Украину, но предоставляем вооружение, консультации и разведывательные данные", – отметил он.

Также Байден подчеркнул, что 5-я статья устава НАТО является "священной".

"Я хочу, чтобы меня поняли: США будут всеми силами защищать каждый дюйм территории НАТО. Любое нападение на одну из стран Альянса – это нападение на всех нас. Это священный принцип. Я уже направил дополнительные силы на восточный фланг НАТО, учитывая то, чем занимается Россия. Также мы продолжим проводить учения с нашими партнерами", – сказал американский президент.

При этом Байден заверил, что США, НАТО или Украина не представляют угрозы для России и ее граждан.

"Мы четко заявили своим гражданам и всему миру, что рассматриваем планы России [по возможному вторжению в Украину] очень серьезно. Хочу так же четко заявить, чем Соединенные Штаты не занимаются: США и НАТО не являются угрозой для России, Украина не является угрозой для России, у США и НАТО нет планов размещать ракетное вооружение в Украине. Я хочу сказать гражданам России: вы не являетесь мишенью и врагами для нас. И я не думаю, что вы хотели бы вести кровопролитную войну с Украиной", – сказал он.

Байден напомнил, что "77 лет назад мы сражались бок о бок во время Второй мировой войны". "Это была война по необходимости. Но если Россия нападет на Украину – это будет война по собственному выбору. Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать. Я говорю правду, и только правда имеет значение. Если это произойдет, человеческие потери будут огромными. Стратегические потери для России также будут невероятно большими", – заявил он.