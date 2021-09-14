Байден вспомнил о Трампе и перекрестился. Видео

Байден выступал в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома накануне голосования, результатом котором может стать отставка Ньюсома, и назвал претендента на должность губернатора – республиканца Ларри Элдера – "клоном Трампа".

"Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось баллотироваться против настоящего Дональда Трампа", – сказал Байден и перекрестился.

"В этом году ведущий республиканец, баллотирующийся на пост губернатора, – это самый близкий клон Трампа, которого я когда-либо видел в вашем штате. Он – клон Дональда Трампа. Можете ли вы представить его на посту губернатора этого штата? Вы не можете этого допустить!" – обратился Байден к присутствующим.

Видео опубликовало агентство The Associated Press. Голосование по отзыву Ньюсома с должности проходит сегодня.

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