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Байден вспомнил о Трампе и перекрестился. Видео

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Байден перекрестился, говоря о Трампе
Байден перекрестился, говоря о Трампе
Скриншот: Associated Press / YouTube

Президент США Джо Байден 13 сентября на митинге в Калифорнии говорил о своем предшественнике Дональде Трампе, сообщает CNN.

Байден выступал в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома накануне голосования, результатом котором может стать отставка Ньюсома, и назвал претендента на должность губернатора – республиканца Ларри Элдера – "клоном Трампа". 

"Все вы знаете, что в прошлом году мне пришлось баллотироваться против настоящего Дональда Трампа", – сказал Байден и перекрестился. 

"В этом году ведущий республиканец, баллотирующийся на пост губернатора, – это самый близкий клон Трампа, которого я когда-либо видел в вашем штате. Он – клон Дональда Трампа. Можете ли вы представить его на посту губернатора этого штата? Вы не можете этого допустить!" – обратился Байден к присутствующим. 

Видео опубликовало агентство The Associated Press. Голосование по отзыву Ньюсома с должности проходит сегодня. 

ВИДЕО
Видео: Associated Press / YouTube
Контекст:

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

За день до этого выступил на митинге перед Белым домом, он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

За импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, в итоге его оправдали.

В конце февраля Трамп заявил, что в 2024 году намерен победить демократов на выборах президента США, хотя в январе несколько человек из окружения Трампа заявляли, что он, скорее всего, не будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Источники считают, что Трамп может заявлять о намерении баллотироваться, но в действительности не будет этого делать.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, выборы, Джо Байден, Калифорния, Дональд Трамп, голосование, губернатор
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