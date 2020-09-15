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Белорусcкий синдром российского интеллигента. Каспаров ответил Улицкой

Российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров прокомментировал слова российской писательницы Людмилы Улицкой о том, что россияне живут в "золотом веке". Российская интеллигенция никогда не хотела и не была готова противостоять путинскому режиму, заявил Каспаров.

Каспаров: Взамен на щедрые подачки от власти, вот уже два десятка лет интеллигенция оставляет незамеченными преступления режима, как внутри России, так и за рубежом
Каспаров: Взамен на щедрые подачки от власти, вот уже два десятка лет интеллигенция оставляет незамеченными преступления режима, как внутри России, так и за рубежом
Фото: Гарри Каспаров / Facebook

Российский оппозиционер, шахматист Гарри Каспаров в Facebook  раскритиковал ответ российской писательницы Людмилы Улицкой белорусской писательнице, оппозиционерке Светлане Алексиевич. Он озаглавил свой пост "Белорусский синдром русского интеллигента".

Улицкая писала, что протесты в Беларуси разрушили ее идиллическую картину жизни. Реалии России до протестов ей казались "золотым веком", если сравнить современную жизнь с жизнью прошлых поколений россиян.

"Взрывы домов в Москве, вторая чеченская война, трагедии в Норд-Осте и Беслане, убийства Щекочихина, Литвиненко, Политковской, Немцова и целого ряда других критиков режима, военное вторжение в Грузию и Украину, поддержка кровавого диктаторского режима Асада и поддержанная российской армией бойня в Сирии (со сталинским размахом, к слову говоря) –  неполный список промежуточных итогов путинского правления. Но, как оказалось, всего этого недостаточно для разрушения "идиллической картины жизни" рефлексирующего российского интеллигента", – подчеркнул Каспаров.

Он отметил, что российская интеллигенция "не хотела и не была готова противостоять путинскому режиму, потому, что режим не был для них абсолютным злом". 

"Взамен на щедрые подачки от власти, вот уже два десятка лет интеллигенция оставляет незамеченными преступления режима, как внутри России, так и за рубежом. Многие же и вовсе регулярно выполняют "маленькие, но ответственные поручения, то входя в число доверенных лиц [президента России Владимира] Путина на так называемых президентских выборах, то выступая с публичной поддержкой путинских преступлений, оставляя свою подпись под коллективными письмами", – написал политик.

https://www.facebook.com/KasparovHome/posts/3387376254618305

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 августа Тихановская объявила о создании координационного совета для передачи власти. 18 августа в штабе Тихановской сообщили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко. Сама оппозиционерка находится в Литве.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

В президиум координационного совета вошли семь человек: Алексиевич, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сотрудник Минского тракторного завода Сергей Дылевский, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, соратница Тихановской Мария Колесникова и уволенный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко.

Алексиевич – единственный член президиума координационного совета оппозиции, который остается на свободе. Остальные были задержаны или выехали за границу.

Утром 9 сентября Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытаются попасть неизвестные. Она обратилась к русской интеллигенции с просьбой поддержать "своих братьев".

"Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья. А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им. Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь", – сказала Алексиевич.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Людмила Улицкая, Гарри Каспаров, интеллигенция, Светлана Алексиевич, протесты в Беларуси
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