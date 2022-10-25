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Белый дом опроверг, что проверяет Маска на угрозу нацбезопасности

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О возможной проверке Маска на угрозу нацбезопасности 21 октября сообщило агентство Bloomberg
О возможной проверке Маска на угрозу нацбезопасности 21 октября сообщило агентство Bloomberg
Фото: ЕРА

Администрация президента США опровергла информаци о том, что деятельность основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска проверяется на предмет угрозы национальной безопасности. Об этом 24 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, текст ее брифинга опубликован на сайте администрации.

Отвечая на вопрос, действительно ли органы безопасности анализируют работу Маска, в том числе его контакты с Россией, Жан-Пьер ответила отрицательно. 

"Я знаю, что к этому есть большой интерес и мы слышали эти сообщения. Они не соответствуют действительности. Проверка на национальную безопасность – это неправда", – сказала она.

Представитель Белого дома отказалась от дальнейших комментариев по поводу бизнесмена. Журналистов интересовали подробности возможных переговоров о предоставлении Маском инфраструктуры спутникового интернета Starlink протестующим в Иране.

"Мне действительно больше нечего сказать по этому поводу – об Илоне Маске и о том, что он решает делать и не делать. Я не собираюсь здесь об этом больше говорить", – добавила она.

О том, что Белый Дом обсуждает возможную проверку Маска на предмет угрозы национальной безопасности, 21 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По их данным, объектом внимания властей могла стать сделка по покупке социальной сети Twitter, в которой, помимо Маска, участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.

Контекст:

Маск объявил о покупке Twitter в апреле за $43,4 млрд, но позже начал обвинять соцсеть в распространенности ботов и требовать статистику о наличии фейковых аккаунтов. 13 мая Маск приостановил покупку Twitter, сославшись на разбирательство о количестве ботов в соцсети. 

12 июля Twitter подала иск против Маска, а его поведение назвала "недобросовестным". В начале октября бизнесмен заявил, что завершит сделку, и потребовал приостановить против него судебное дело.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

Теги: США, Белый дом, Илон Маск, Starlink, Карин Жан-Пьер
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