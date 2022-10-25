Белый дом опроверг, что проверяет Маска на угрозу нацбезопасности

Отвечая на вопрос, действительно ли органы безопасности анализируют работу Маска, в том числе его контакты с Россией, Жан-Пьер ответила отрицательно.

"Я знаю, что к этому есть большой интерес и мы слышали эти сообщения. Они не соответствуют действительности. Проверка на национальную безопасность – это неправда", – сказала она.



Представитель Белого дома отказалась от дальнейших комментариев по поводу бизнесмена. Журналистов интересовали подробности возможных переговоров о предоставлении Маском инфраструктуры спутникового интернета Starlink протестующим в Иране.

"Мне действительно больше нечего сказать по этому поводу – об Илоне Маске и о том, что он решает делать и не делать. Я не собираюсь здесь об этом больше говорить", – добавила она.

О том, что Белый Дом обсуждает возможную проверку Маска на предмет угрозы национальной безопасности, 21 октября сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По их данным, объектом внимания властей могла стать сделка по покупке социальной сети Twitter, в которой, помимо Маска, участвует группа иностранных инвесторов, а также заявления бизнесмена о работе в Украине спутниковой сети Starlink, которой управляет его компания SpaceX.