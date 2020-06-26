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Билл Гейтс считает, что власти США делают недостаточно для борьбы с коронавирусом

Основатель Microsoft, филантроп Билл Гейтс заявил, что текущая ситуация с распространением коронавирусной инфекции как в мире, так и в США "более мрачная", чем он ожидал.

В эфире телеканала CNN Гейтс отметил, что США "даже близко" не предпринимают достаточных усилий для борьбы с эпидемией. Он, в частности, указал на проблемы с массовым тестированием в стране и отсутствием "лидерских месседжей" и должного уровня координации.

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