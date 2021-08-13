Цель "Северного потока – 2" – создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе – глава Минэнерго Украины

"Газпром" уже использует свое монопольное положение для удержания цен на газ на европейском рынке на рекордно высоком уровне. Если "Газпром" сможет сконцентрировать весь транзит газа по трубопроводам под своим контролем, это даст Кремлю новые мощные рычаги для вмешательства в дела ЕС", – сказал глава Минэнерго Украины.

Галущенко отметил, что в прошлом году "Газпром" поставил в Евросоюз около половины импортированного газа. У российской компании "есть все рычаги воздействия на объемы и цены, которые она сейчас активно использует", подчеркнул глава Минэнерго Украины.

"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков на востоке", – считает Галущенко.

По его словам, здесь "очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса".