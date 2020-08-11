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Цепкало – Тихановской: Единственный легитимный президент в Беларуси – это ты

Оппозиционерка Вероника Цепкало подчеркнула, что власти Беларуси используют грязные способы давления на оппозицию. Она обратилась к кандидату в президенты Светлане Тихановской и заверила в своей поддержке.

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9 августа стало известно, что Цепкало (слева) уехала в Москву
9 августа стало известно, что Цепкало (слева) уехала в Москву
Фото: EPA

Представительница объединенного штаба и жена белорусского оппозиционера Вероника Цепкало записала видеообращение к кандидату в президенты страны Светлане Тихановской. Видео опубликовало издание TUT.BY.

"Дорогая Светлана, все мы видели и слышали твое обращение этим утром. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа 2020 года Лукашенко проиграл президентские выборы и единственный легитимный в стране президент – это ты, Светлана Тихановская", – отметила она.

Цепкало подчеркнула, что власти Беларуси используют грязные способы давления на оппозицию.

"Они используют детей, мужей, родных и близких, чтобы снять с дистанции или дискредитировать в глазах общественности. Только власть не понимает, что народ уже борется не только за тебя, Светлана. Люди борются за свое будущее, за будущее наших детей, борются против фальсификаций, подлогов, издевательств, унижений и оскорблений со стороны власти", – добавила она.

Цепкало отметила, что Лукашенко врет о том, что протестами белорусов управляют из-за рубежа и что интернет, мобильную связь в стране отключают из-за границы.

"Нас обманывали на протяжении 26 лет, и сейчас обман продолжается. Лукашенко просто хочет скрыть преступления против своего народа, геноцид белорусского народа от всего международного сообщества", – уверена она.

Цепкало призвала ОМОН остановиться и перестать защищать "нелегитимного Лукашенко".

"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси. Помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента. Помогите освободить политзаключенных, помогите провести свободные и демократические выборы", – подытожила она.

Цепкало уехала в Москву 9 августа. По данным российского агентства "Интерфакс", она уехала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.

На сегодня в Беларуси анонсированы новые массовые митинги, они должны начаться в 19.00.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометыПравозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова". В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТООБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Теги: Беларусь, митинг, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, протесты в Беларуси
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