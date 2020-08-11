Гончаренко заявил, что зарегистрировал в Раде проект постановления о непризнании легитимности выборов в Беларуси

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что предложил украинскому парламенту осуждить насилие против протестующих в Беларуси. Пока проекта постановления на сайте Верховной Рады нет.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил в Telegram 11 августа, что зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о заявлении Верховной Рады о непризнании президентских выборов в Беларуси.

"Зарегистрировал в Раде постановление о непризнании президентских выборов в Республике Беларусь. Друзья, мы с вами! Держим строй! Свобода близко!" – написал политик.

Он опубликовал фото карточки проекта постановления.

"О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании легитимности выборов президента Беларуси и недопустимости насилия против мирных протестующих", – говорится в кратком описании проекта.

На сайте парламента на момент написания новости этот проект постановления зарегистрирован не был.

Гончаренко возглавляет в Раде межфракционное объединение "За демократическую Беларусь".

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро "для обеспечения безопасности пассажиров" перед акцией протеста несогласных с результатами выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН "коктейлями Молотова".

В этот день в Минске погиб один из активистов. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что мужчина погиб во время противостояния со спецназом. По ее информации, в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство.

Пользователи социальных сетей сообщили "Белсат TV", что мужчина погиб в результате попадания светошумовой гранаты.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.