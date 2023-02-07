Депутат Госдумы РФ предложил вернуть смертную казнь для "предателей Родины" – уехавших и критикующих Россию

Такое мнение Колесник высказал изданию "Подмосковье сегодня", текст был опубликован 6 февраля.

Депутат Госдумы РФ прокомментировал практику "заочных приговоров", в частности по отношению к находящимся за пределами этой страны российскому публицисту Александру Невзорову и блогеру Веронике Белоцерковской.

"Ладно, просто сбежали из России… Пусть сидят, работают. Но когда человек работает против России – это называется "информационная война". Это посерьезнее оружия... Злые языки страшнее пистолета", – отметил Колесник.

По его словам, "предатели Родины" получили наказание по закону.

"Лично мое мнение – хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте – если человек совершил какие-то тяжкие преступления против России, то и приговоры могут быть другие. И этот приговор можно исполнить на территории, на которой он находится", – пригрозил депутат.

Представитель СМИ уточнил, идет ли речь о смертной казни.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются", – ответил Колесник.

Смертная казнь в виде наказания в России, согласно конституции, не должна ни назначаться, ни исполняться с 1997 года.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял в марте 2022 года в интервью пропагандистскому агентству "РИА Новости", что ограничений для возвращения смертной казни в России нет, но все будет зависеть от ситуации – мораторий может остаться, если все будет спокойно, а в случае необходимости его могут пересмотреть.