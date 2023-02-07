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Депутат Госдумы РФ предложил вернуть смертную казнь для "предателей Родины" – уехавших и критикующих Россию

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Колесник прокомментировал практику "заочных приговоров" в РФ
Колесник прокомментировал практику "заочных приговоров" в РФ
Фото: er-gosduma.ru

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Колесник допустил введение смертной казни для уехавших и критикующих Россию граждан, так как, по его мнению, это предательство.

Такое мнение Колесник высказал изданию "Подмосковье сегодня", текст был опубликован 6 февраля.

Депутат Госдумы РФ прокомментировал практику "заочных приговоров", в частности по отношению к находящимся за пределами этой страны российскому публицисту Александру Невзорову и блогеру Веронике Белоцерковской.

"Ладно, просто сбежали из России… Пусть сидят, работают. Но когда человек работает против России – это называется "информационная война". Это посерьезнее оружия... Злые языки страшнее пистолета", – отметил Колесник.

По его словам, "предатели Родины" получили наказание по закону.

"Лично мое мнение – хотя, может быть, я и выскажу его на парламенте – если человек совершил какие-то тяжкие преступления против России, то и приговоры могут быть другие. И этот приговор можно исполнить на территории, на которой он находится", – пригрозил депутат.

Представитель СМИ уточнил, идет ли речь о смертной казни.

"За предательство эту исключительную меру наказания можно использовать. Сейчас у нас мораторий на смертную казнь, хотя в законодательстве нашем она существует. Решение о снятии моратория принимает не Государственная дума, а суд. Хотя многие в Госдуме к этому склоняются", – ответил Колесник.

Смертная казнь в виде наказания в России, согласно конституции, не должна ни назначаться, ни исполняться с 1997 года.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял в марте 2022 года в интервью пропагандистскому агентству "РИА Новости", что ограничений для возвращения смертной казни в России нет, но все будет зависеть от ситуации – мораторий может остаться, если все будет спокойно, а в случае необходимости его могут пересмотреть.

Контекст:

В России преследуют граждан за критику полномасштабного нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть войну, которую развязала Россию, "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении. 

4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ наказывается от 700 тыс. до 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн) или лишением свободы на срок до трех лет. Если закон нарушили с использованием служебного положения либо по мотивам политической или идеологической ненависти, срок лишения свободы может составить до 10 лет, а если это повлекло тяжкие последствия – до 15 лет.

Невзоров вместе с супругой выехал из РФ в 2022 году. В марте он сообщал, что находится не в России. Из его ответов следовало, что он не принял окончательное решение, возвращаться ли туда. В апреле минюст РФ признал журналиста "иноагентом". В июне президент Украины Владимир Зеленский предоставил Невзорову и его супруге украинское гражданство.

22 марта Следком РФ обвинил Невзорова в распространении якобы ложной информации о действиях российских Вооруженных сил и завел уголовное дело. Публицист стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. В Следкоме заявили, что Невзоров разместил "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле вооруженными силами РФ роддома в Мариуполе". Сам Невзоров подчеркивал, что давно в профессии и знает, как выстраивать информацию так, чтобы "если следовать закону, то не придраться", и что заявление об обстреле вооруженными силами РФ роддома в Украине он сделал "с предельной аккуратностью".

Суд в Москве 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии. Обвинение запрашивало для него девять лет лишения свободы.

Белоцерковская, которая родилась в Одессе и выросла в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург), стала известна благодаря кулинарному блогу. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Белоцерковская поддержала Украину, критикуя действия РФ. В марте 2022 года Следком РФ возбудил против Белоцерковской дело по закону о распространении "фейков" о российской армии. В РФ блогер объявлена в розыск. 24 мая Басманный суд Москвы заочно ее арестовал, писал "Интерфакс".

6 февраля 2023 года суд в Москве заочно приговорил Белоцерковскую к девяти годам колонии.

Теги: Россия, Александр Невзоров, Госдума, смертная казнь, приговор, мораторий, обвинение, интервью, суд, колония, Андрей Колесник, Вероника Белоцерковская
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