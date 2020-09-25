Евросоюз может расширить санкции за подрыв суверенитета и целостности Украины – СМИ

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе готов начать процедуру по внесению в санкционный список новых физических и юридических лиц, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе может 28 сентября согласовать расширение санкционного списка лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом агентству "Интерфакс" рассказали источники в институтах ЕС.

Собеседники "Интерфакс-Украина" в Европейском совете подтвердили эту информацию.

"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы одобрить решение несколькими днями позже", – сообщили агентству в Евросовете.

Против кого именно могут ввести санкции, собеседники двух агентств не уточняли, но редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк писал 24 сентября, что страны ЕС готовятся принять в ближайшие недели санкционный пакет за Керченский мост и кибератаку на Бундестаг.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. Санкционный пакет за Керченский мост и кибератаку на Бундестаг блокировал Кипр.

ЕС принял несколько санкционных пакетов против России за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины (ограничительные меры начали вводить в 2014 году). В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности (именно по ним сегодня дипломаты приняли решение), запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действуют до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики (действуют до 31 января 2021-го).

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Его открыли в мае 2018 года, он соединяет оккупированный полуостров и Краснодарский край России. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности. 30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда.