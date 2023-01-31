ФРГ приняла уже более 1 тыс. россиян, которые заявили, что они против войны в Украине

Россиянам было выдано 510 шенгенских виз с разрешением на краткосрочное пребывание в ФРГ Фото: bmi.bund.de

Речь идет о тех гражданах РФ, которые заявили об угрозе "особенно сильного риска" из-за борьбы за права человека или несогласия с развязанной в Украине войной.

Это оппозиционеры, журналисты и активисты правозащитного движения. Им предоставляется убежище на основе ст. 22 закона о праве на проживание в Германии, согласно которому вид на жительство может быть предоставлен по "срочным гуманитарным причинам".

По данным немецких дипломатических представительств, с начала войны в Украине россиянам из группы риска было выдано 510 шенгенских виз с разрешением на краткосрочное пребывание в ФРГ. При этом Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев еще окончательно не утвердило порядок предоставления убежища россиянам, находящимся под угрозой.

"В ответе МВД на официальный запрос фракции Левой партии в Бундестаге сообщается, что за период с марта по ноябрь 2022 года 69 гражданам РФ была предоставлена международная защита. Конкретные причины предоставления им убежища не приводятся, поэтому неясно, идет ли здесь речь об уклонистах от участия в войне", – пишет DW.

По оценкам немецкого гуманитарного объединения Connection, защищающего права дезертиров из других стран, с начала войны против Украины в Западную Европу бежали из России около 150 тыс. мужчин призывного возраста.

22 сентября министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что при определенных обстоятельствах ФРГ готова принять дезертиров из российской армии, а также противников путинского режима.

"Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают в Германии международную защиту", – отметила она.