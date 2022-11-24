ФСБ РФ заявила, что Украина якобы готовила диверсию на "Южном потоке"

В России заявили о предотвращении теракта на газопроводе Фото: EPA (архив)

В ведомстве утверждают, что диверсию планировали якобы украинские спецслужбы. При этом сообщается, что задержаны четверо граждан России. Речь идет об участке газотранспортной системы "Южный коридор", который находится в Волгоградской области.

У задержанных изъяли четыре мины, четыре килограмма взрывчатки, деньги, а также средства связи, заявляет ФСБ. По ее утверждению, там содержалась "переписка и переговоры с куратором из спецслужб Украины", координаты места совершения подрыва, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств.

Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.