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ФСБ РФ заявила, что Украина якобы готовила диверсию на "Южном потоке"

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В России заявили о предотвращении теракта на газопроводе
В России заявили о предотвращении теракта на газопроводе
Фото: EPA (архив)

Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила попытку диверсии на газопроводе "Южный поток", по которому поставляется газ в Турцию и на юг Европы. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ 24 ноября.

В ведомстве утверждают, что диверсию планировали якобы украинские спецслужбы. При этом сообщается, что задержаны четверо граждан России. Речь идет об участке газотранспортной системы "Южный коридор", который находится в Волгоградской области.

У задержанных изъяли четыре мины, четыре килограмма взрывчатки, деньги, а также средства связи, заявляет ФСБ. По ее утверждению, там содержалась "переписка и переговоры с куратором из спецслужб Украины", координаты места совершения подрыва, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств.

Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.

Контекст:

10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась взорвать газопровод "Турецкий поток".

В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Официально причина инцидентов пока не обнародована. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией.

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы"

Теги: Россия, ФСБ, Южный поток, газопровод, диверсия
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