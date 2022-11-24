ФСБ РФ заявила, что Украина якобы готовила диверсию на "Южном потоке"

В ведомстве утверждают, что диверсию планировали якобы украинские спецслужбы. При этом сообщается, что задержаны четверо граждан России. Речь идет об участке газотранспортной системы "Южный коридор", который находится в Волгоградской области.
У задержанных изъяли четыре мины, четыре килограмма взрывчатки, деньги, а также средства связи, заявляет ФСБ. По ее утверждению, там содержалась "переписка и переговоры с куратором из спецслужб Украины", координаты места совершения подрыва, инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче денежных средств.
Следственное управление ведомства возбудило уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатки.
10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина якобы пыталась взорвать газопровод "Турецкий поток".
В ночь на 26 сентября была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.
Официально причина инцидентов пока не обнародована. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что утечки из газопроводов – теракт и акт агрессии России, направленные против ЕС. Министры обороны Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии и Исландии назвали произошедшее диверсией.
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что взрыв организовали "англосаксы".