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Глава британской разведки призвал недовольных режимом Путина россиян шпионить на Великобританию

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Мур обратился к недовольным властью россиянам
Мур обратился к недовольным властью россиянам
Фото: wikipedia.org

Глава британской службы внешней разведки Ричард Мур во время пресс-конференции в Праге (Чехия) обратился к недовольным властью в своей стране россиянам с призывом шпионить в пользу Великобритании. Об этом сообщает CNN.

"Сегодня есть много россиян, которые молча потрясены видом своих вооруженных сил, стирающих с лица земли украинские города, выгоняющих невинные семьи из их домов и похищающих тысячи детей. Они с ужасом наблюдают, как их солдаты разоряют родственную страну", – сказал он.

Мур отметил, что в глубине души часть россиян понимает, что причины для агрессии РФ против Украины, озвученные президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, сфальсифицированы.

В ответ на призыв Мура официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о бывшем офицере российской военной разведки Сергее Скрипале, который в 2018 году был отравлен в Солсбери (Великобритания) вместе со своей дочерью Юлией.

"Вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь", – написала она в Telegram.

Контекст:66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – врач из ГРУ Александр Мишкин.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Великобритания, шпионаж, война России против Украины, Мария Захарова, Ричард Мур
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