Глава британской разведки призвал недовольных режимом Путина россиян шпионить на Великобританию

"Сегодня есть много россиян, которые молча потрясены видом своих вооруженных сил, стирающих с лица земли украинские города, выгоняющих невинные семьи из их домов и похищающих тысячи детей. Они с ужасом наблюдают, как их солдаты разоряют родственную страну", – сказал он.

Мур отметил, что в глубине души часть россиян понимает, что причины для агрессии РФ против Украины, озвученные президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, сфальсифицированы.

В ответ на призыв Мура официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о бывшем офицере российской военной разведки Сергее Скрипале, который в 2018 году был отравлен в Солсбери (Великобритания) вместе со своей дочерью Юлией.

"Вам бы, может, и поверили, если бы вы предъявили Скрипалей. Обычно тех, кто вам поверил и доверился, вы уничтожаете в первую очередь", – написала она в Telegram.