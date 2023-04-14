Глава дипломатии ЕС: Будем очень внимательны к любым шагам, которые будет делать КНР, чтобы наконец заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу

Об этом говорится в речи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он планировал произнести во время визита в Китай, опубликованной 13 апреля Европейской службой внешних связей.
В частности, глава дипломатии ЕС призвал КНР взять на себя ответственность и помочь России "прислушаться к здравому смыслу".
"Россия находится в трудной ситуации. Молниеносная война, которую придумал [президент РФ Владимир] Путин, закончилась провалом. И поскольку у него проблемы, он явно хочет привлечь Китай на свою сторону", – подчеркнул Боррель.
Он отметил, что Россия, только пообещав главе Китая не размещать ядерное оружие за пределами своей территории, объявила, что сделает это в Беларуси, что "увеличивает ядерный риск".
"Китай отвергает блочный менталитет. И мы тоже. Вот почему мы будем очень внимательны к любым шагам, которые будет делать Китай, чтобы наконец заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай имеет большую ответственность. Мы надеемся, что Пекин задействует свое влияние, как уже сделал это, в частности, на Ближнем Востоке, поспособствовав восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном", – указал Боррель.
Глава дипломатии ЕС отложил визит в Пекин из-за болезни COVID-19.
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.
13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, написала, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.
По словам Борреля, ЕС будет "крайне сложно" поддерживать с КНР "доверительные отношения", если Пекин не поспособствует политическому решению о прекращении войны в Украине.