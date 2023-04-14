Глава дипломатии ЕС: Будем очень внимательны к любым шагам, которые будет делать КНР, чтобы наконец заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу

Боррель призвал КНР взять на себя ответственность и помочь России "прислушаться к здравому смыслу" Фото: EPA

Об этом говорится в речи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он планировал произнести во время визита в Китай, опубликованной 13 апреля Европейской службой внешних связей.

В частности, глава дипломатии ЕС призвал КНР взять на себя ответственность и помочь России "прислушаться к здравому смыслу".

"Россия находится в трудной ситуации. Молниеносная война, которую придумал [президент РФ Владимир] Путин, закончилась провалом. И поскольку у него проблемы, он явно хочет привлечь Китай на свою сторону", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что Россия, только пообещав главе Китая не размещать ядерное оружие за пределами своей территории, объявила, что сделает это в Беларуси, что "увеличивает ядерный риск".

"Китай отвергает блочный менталитет. И мы тоже. Вот почему мы будем очень внимательны к любым шагам, которые будет делать Китай, чтобы наконец заставить руководство РФ прислушаться к здравому смыслу. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай имеет большую ответственность. Мы надеемся, что Пекин задействует свое влияние, как уже сделал это, в частности, на Ближнем Востоке, поспособствовав восстановлению дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном", – указал Боррель.

Глава дипломатии ЕС отложил визит в Пекин из-за болезни COVID-19.