Боррель считает, что ЕС будет "крайне сложно" поддерживать с КНР "доверительные отношения", если Пекин не поспособствует политическому решению о прекращении войны в Украине

Об этом говорится в речи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он планировал произнести во время визита в Китай (Боррель отложил визит в Пекин из-за болезни COVID-19), опубликованной 13 апреля Европейской службой внешних связей.

Боррель отметил, что полномасштабное вторжение в Украину, которым Россия "серьезно подорвала международный порядок", осудила 141 страна – член ООН.

"Я не собираюсь поучать Китай или давать советы, ведь уважаю независимость и суверенитет Китая. Впрочем, должен сказать по-дружески: для ЕС будет крайне сложно, если вообще возможно, поддерживать с Китаем доверительные отношения (чего я бы хотел), если Китай не поспособствует поиску политического решения, которое бы основывалось на том, что Россия выходит с территории Украины, – указал главный дипломат Евросоюза. – Нейтралитет в условиях, когда происходит нарушение международного права, не вызывает доверия. Мы не просим никого присоединяться к нашей собственной позиции. Мы лишь просим признать, что в данном случае речь идет о грубом нарушении международного права".

Визит Борреля в Китай планировался после переговоров в КНР президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 5 апреля.

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".