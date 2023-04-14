Боррель считает, что ЕС будет "крайне сложно" поддерживать с КНР "доверительные отношения", если Пекин не поспособствует политическому решению о прекращении войны в Украине

Об этом говорится в речи верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которую он планировал произнести во время визита в Китай (Боррель отложил визит в Пекин из-за болезни COVID-19), опубликованной 13 апреля Европейской службой внешних связей.
Боррель отметил, что полномасштабное вторжение в Украину, которым Россия "серьезно подорвала международный порядок", осудила 141 страна – член ООН.
"Я не собираюсь поучать Китай или давать советы, ведь уважаю независимость и суверенитет Китая. Впрочем, должен сказать по-дружески: для ЕС будет крайне сложно, если вообще возможно, поддерживать с Китаем доверительные отношения (чего я бы хотел), если Китай не поспособствует поиску политического решения, которое бы основывалось на том, что Россия выходит с территории Украины, – указал главный дипломат Евросоюза. – Нейтралитет в условиях, когда происходит нарушение международного права, не вызывает доверия. Мы не просим никого присоединяться к нашей собственной позиции. Мы лишь просим признать, что в данном случае речь идет о грубом нарушении международного права".
Визит Борреля в Китай планировался после переговоров в КНР президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 5 апреля.
Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном. Президент Франции выразил надежду, что Китай "приведет Россию в чувство", в свою очередь Си Цзиньпин сказал, что Китай и Франция, как "твердые сторонники многополярного мира и большей демократии в международных отношениях", обладают способностью и ответственностью подняться над "разногласиями и препятствиями".
Китай с начала нападения РФ на Украину демонстрирует нейтральную позицию и прямо не осуждает действия Москвы.
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, а китайские компании, в том числе связанные с правительством, в 2022 году отправили в Россию около 1 тыс. штурмовых винтовок, более 12 тонн бронежилетов и запчасти для беспилотников.
Министр иностранных дел КНР Цинь Ган заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, что Китай не будет поставлять оружие России, и пока Киев не видел доказательств того, что такие поставки проводились, сообщал Кулеба в 20-х числах марта.
30 марта минобороны Китая заявило о готовности сотрудничать с российскими военными по нескольким направлениям.
В украинской разведке считают, что вряд ли стоит опасаться поставок оружия России из Китая. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк.
13 апреля The Washington Post со ссылкой на данные российской разведки, перехваченные Пентагоном, написала, что власти Китая приняли решение поставлять России летальное оружие еще в начале 2023 года, выдавая его за товары гражданского назначения.