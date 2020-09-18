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Глава Еврокомиссии: Надежда на дальнейшее продвижение наших отношений с "Северным потоком – 2" уменьшается

Россия не собирается менять свое поведение даже в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2" в Европе, поэтому Европейский союз должен вернуться к более широкому обсуждению своих отношений с Москвой, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Фон дер Ляйен: У ЕС к проекту был экономический интерес, у РФ политический
Фон дер Ляйен: У ЕС к проекту был экономический интерес, у РФ – политический
Фото: ЕРА

Европейский союз должен вернуться к обсуждению темы отношений с РФ и строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом в интервью изданию Les Echos заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что у стран ЕС к проекту "Северный поток – 2" долгое время был экономический интерес, в то время как у РФ – "в высшей степени политический".

"Но поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению. Наша надежда на дальнейшее продвижение наших отношений с этим трубопроводом уменьшается", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она высказала мнение, что Россия не собирается менять свое поведение даже в связи с реализацией этого проекта в Европе, поэтому ЕС должен вернуться к более широкому обсуждению своих отношений с Москвой.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики"Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.

Теги: Россия, Еврокомиссия, газопровод, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, отравление Навального
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