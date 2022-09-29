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Итальянские дипломаты призвали соотечественников оценить "необходимость пребывания" в России и выехать

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В посольстве отметили, что улететь из России становится сложнее
В посольстве отметили, что улететь из России становится сложнее
Фото: Посольство Италии в Москве - Ambasciata d'Italia a Mosca / Fаcebook

29 сентября посольство Италии в России через свой сайт призвало итальянцев покинуть территорию РФ.

"Соотечественникам, находящимся в России. Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет, покинуть страну", – говорится в сообщении.

Итальянские дипломаты подчеркнули, что летать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее.

"В частности, наблюдается головокружительный рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями в эти дни, и есть сообщения о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих Российскую Федерацию с некоторыми соседними странами. [...] Тем, кому необходимо покинуть РФ, рекомендуется как можно скорее приобрести билеты в коммерческих компаниях", – объяснили в посольстве.

Контекст:Сложности с авиасообщением обострились в России после 21 сентября, когда президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с ФинляндиейМонголиейКазахстаномГрузией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Италия, посольство, граница, дипломаты, билеты, авиакомпания, авиасообщение
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