Итальянские дипломаты призвали соотечественников оценить "необходимость пребывания" в России и выехать

В посольстве отметили, что улететь из России становится сложнее Фото: Посольство Италии в Москве - Ambasciata d'Italia a Mosca / Fаcebook

"Соотечественникам, находящимся в России. Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет, покинуть страну", – говорится в сообщении.

Итальянские дипломаты подчеркнули, что летать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее.

"В частности, наблюдается головокружительный рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями в эти дни, и есть сообщения о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих Российскую Федерацию с некоторыми соседними странами. [...] Тем, кому необходимо покинуть РФ, рекомендуется как можно скорее приобрести билеты в коммерческих компаниях", – объяснили в посольстве.