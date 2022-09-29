Итальянские дипломаты призвали соотечественников оценить "необходимость пребывания" в России и выехать

"Соотечественникам, находящимся в России. Учитывая последнюю эволюцию международного контекста и растущие трудности с воздушным и автомобильным сообщением за пределами России, соотечественникам, находящимся в России, рекомендуется оценить необходимость пребывания и, если нет, покинуть страну", – говорится в сообщении.
Итальянские дипломаты подчеркнули, что летать из РФ в Италию и другие страны становится все труднее.
"В частности, наблюдается головокружительный рост и без того высокой стоимости билетов, продаваемых авиакомпаниями в эти дни, и есть сообщения о длинных очередях на некоторых пограничных переходах, соединяющих Российскую Федерацию с некоторыми соседними странами. [...] Тем, кому необходимо покинуть РФ, рекомендуется как можно скорее приобрести билеты в коммерческих компаниях", – объяснили в посольстве.
Тысячи россиян решили уехать из страны. В несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией, Казахстаном, Грузией.