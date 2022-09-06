Из России с начала года уехали более 400 тыс. человек, больше всего – в Украину – СМИ

Агентство уточняет, что за аналогичный период прошлого года Россию покинули 202 тыс. человек. Миграционный отток в 2022 году составил 96 тыс. человек, тогда как в 2021-м был зафиксирован прирост на 114 тыс.
Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Кыргызстан (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.), Узбекистан (38,6 тыс.), Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индию (4,1 тыс.).
Рост числа выезжающих из РФ граждан увеличился на фоне вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В августе главы МИД стран ЕС договорились приостановить соглашение об упрощенной процедуре выдачи виз россиянам, но отказались вводить полный запрет на въезд граждан РФ.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.