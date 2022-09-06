Из России с начала года уехали более 400 тыс. человек, больше всего – в Украину – СМИ

Миграционный отток из России в 2022 году составил около 96 тыс. человек Фото: pixabay.com

Агентство уточняет, что за аналогичный период прошлого года Россию покинули 202 тыс. человек. Миграционный отток в 2022 году составил 96 тыс. человек, тогда как в 2021-м был зафиксирован прирост на 114 тыс.

Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), Таджикистан (58,4 тыс.), Армению (49 тыс.), Кыргызстан (43,6 тыс.), Казахстан (40,7 тыс.), Узбекистан (38,6 тыс.), Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индию (4,1 тыс.).