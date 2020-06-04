Из США возвращаются еще 253 украинца – посольство Украины

Украинцы, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции возвращаются в страну, вылетели из Нью-Йорка, отметили в посольстве Украины в США.

Самолет из Нью-Йорка уже прибыл в Борисполь Фото: Fly UIA / Facebook (архив)

В Украину из США возвращаются еще 253 гражданина, проинформировало 4 июня в Facebook американское посольство в Вашингтоне.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Сегодня, 3 июня (по местному времени. – "ГОРДОН"), из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", – говорится в сообщении.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Борисполь, рейс из Нью-Йорка прибыл сегодня в 8.35. Пассажиров обслуживала авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Авиасообщение между странами было прервано из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Украина остановила полеты 17 марта. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,5 млн, из них более 2,8 млн вылечились, а 386 тыс. умерли. Больше всего больных и умерших – в США.