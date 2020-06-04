Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Из США возвращаются еще 253 украинца – посольство Украины

Украинцы, которые из-за эпидемии коронавирусной инфекции возвращаются в страну, вылетели из Нью-Йорка, отметили в посольстве Украины в США.

Самолет из Нью-Йорка уже прибыл в Борисполь
Самолет из Нью-Йорка уже прибыл в Борисполь
Фото: Fly UIA / Facebook (архив)

В Украину из США возвращаются еще 253 гражданина, проинформировало 4 июня в Facebook американское посольство в Вашингтоне.

"Продолжаем организовывать специальные рейсы для возвращения граждан из США в Украину. Сегодня, 3 июня (по местному времени. – "ГОРДОН"), из Нью-Йорка в Киев возвращается еще 253 пассажира", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/3060842180625660

Согласно расписанию на сайте аэропорта Борисполь, рейс из Нью-Йорка прибыл сегодня в 8.35. Пассажиров обслуживала авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Авиасообщение между странами было прервано из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Украина остановила полеты 17 марта. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко говорил, что авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,5 млн, из них более 2,8 млн вылечились, а 386 тыс. умерли. Больше всего больных и умерших – в США.

Теги: США, Украина, Борисполь, Нью-Йорк, украинцы, посольство Украины, авиакомпания, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Вся в ушибах и ссадинах. Софи Эллис-Бекстор упала с велосипеда. Фото
Вся в ушибах и ссадинах. Софи Эллис-Бекстор упала с велосипеда. Фото
С руками между расставленных ног. 52-летняя Андерсон поделилась пикантным видео
С руками между расставленных ног. 52-летняя Андерсон поделилась пикантным видео
Алла Мазур, борющаяся с раком, показала фото без видимого макияжа
Алла Мазур, борющаяся с раком, показала фото без видимого макияжа
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
  Дочь Коломойского родила двойню – Палица
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS