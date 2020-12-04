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Китай начал против команды Байдена "операцию на стероидах" – американская контрразведка

Контрразведка США обнаружила подготовку к массивной операции против команды кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Начальник управления национальной безопасности министерства юстиции США Джон Демерс сообщил, что более тысячи людей, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, покинули страну.

Китай поздравлял Байдена с победой над Трампом
Китай поздравлял Байдена с победой над Трампом
Фото: Joe Biden / Facebook

Китайская агентура пытается влиять на будущую администрацию кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и готовит "операцию на стероидах". Об этом предупредил руководитель управления контрразведки офиса директора национальной разведки США Уильям Эванина, пишет Business Insider 3 декабря.

По его словам, контрразведка ожидала атаки, и обнаружила подготовку к массивной операции против команды Байдена. Разведка США наблюдает это влияние не только на попавших в новую администрацию, но и на окружение этих людей, сказал Эванина.

Чиновник отметил, что его люди уже работают с лагерем Байдена, чтобы помочь ему различить атаки.

Он также добавил, что многие китайские исследователи работают в США по указанию Пекина. Начальник управления национальной безопасности министерства юстиции Джон Демерс рассказал, что в общей сложности более тысячи людей, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, покинули страну.

Эванина отметил, что разведка минимизировала иностранное влияние на выборах президента США в 2020 году значительно лучше, чем в 2016 году.

Еще накануне выборов Эванина отмечал, что Китай пытался помешать сопернику Байдена, нынешнему американскому президенту Дональду Трампу и его кампании, потому что считает непредсказуемым. Команда Байдена уже намекнула, что Китаю будет тяжело, когда демократ будет у власти.

Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен утверждал, что Китай активнее всего вмешивается в американские дела. За этой страной следуют Иран и Россия.

Американская контрразведка в конце июля этого года предупреждала, что Китай, Россия и Иран используют меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь воздействовать на предпочтения избирателей США, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу.

Власти Китая спустя 10 дней после выборов президента США поздравили Байдена с победой над Трампом.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNNABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря. 

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация, а 24 стало известно, что администрация Трампа заявила о готовности передать власть Байдену.

Тем не менее, он продолжает называть выборы президента США "полной катастрофой" и заявил о масштабных фальсификациях, которые стали возможными из-за голосования по почте.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: Россия, США, Китай, Джо Байден, контрразведка, Дональд Трамп, Уильям Эванина, выборы президента США 2020
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