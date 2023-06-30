Китайский аэростат не шпионил во время пролета над США – Пентагон

По его словам, министерство обороны США "знало, что он обладает возможностями сбора разведданных", но в американском небе аппарат не использовался с этой целью.

"По нашей оценке сейчас, он не собирал информацию, когда пролетал через Соединенные Штаты или летел над США. И, как мы уже говорили в то время, мы предприняли шаги для смягчения потенциальных усилий по сбору информации этим шаром", – сказал Райдер.