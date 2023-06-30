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Китайский аэростат не шпионил во время пролета над США – Пентагон

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Спикер минобороны США прокомменировал февральский инцидент с воздушным шаром из КНР
Спикер минобороны США прокомменировал февральский инцидент с воздушным шаром из КНР
Фото: defense.gov

Китайский разведывательный аэростат, упавший в феврале в Атлантический океан у побережья Южной Каролины, не занимался сбором информации. Об этом спикер минобороны США Патрик Райдер заявил на брифинге 29 июня, текстовую версию опубликовала пресс-служба Пентагона.

По его словам, министерство обороны США "знало, что он обладает возможностями сбора разведданных", но в американском небе аппарат не использовался с этой целью.

"По нашей оценке сейчас, он не собирал информацию, когда пролетал через Соединенные Штаты или летел над США. И, как мы уже говорили в то время, мы предприняли шаги для смягчения потенциальных усилий по сбору информации этим шаром", – сказал Райдер.

Контекст:

3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая

Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление. Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.

4 февраля США сбили аэростат над побережьем Южной Каролины. Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".

В целом в феврале было сбито четыре летающих объекта над Северной Америкой: три над США и один над Канадой

В Белом доме заявили, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами, нарушив суверенитет других стран

Теги: США, Китай, Пентагон, шпионаж, разведка, КНР, воздушный шар, Пэт Райдер
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