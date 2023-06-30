Китайский аэростат не шпионил во время пролета над США – Пентагон

По его словам, министерство обороны США "знало, что он обладает возможностями сбора разведданных", но в американском небе аппарат не использовался с этой целью.
"По нашей оценке сейчас, он не собирал информацию, когда пролетал через Соединенные Штаты или летел над США. И, как мы уже говорили в то время, мы предприняли шаги для смягчения потенциальных усилий по сбору информации этим шаром", – сказал Райдер.
3 февраля стало известно, что американские военные зафиксировали на севере США разведывательный воздушный шар из Китая.
Китай утверждал, что воздушный шар был просто "дирижаблем" для исследования погоды, который сбился с курса. Однако Пентагон сразу отверг это заявление. Из-за обнаруженного шара госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, который был запланирован на 5–6 февраля. Ожидалось, что на повестке дня будет война России против Украины.
4 февраля США сбили аэростат над побережьем Южной Каролины. Министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление, в котором выразило "сильное недовольство и протест" в связи с решением США сбить шар-шпион. В заявлении говорится, что китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону о гражданском характере дирижабля и сообщала, что его проникновение в США связано с "форс-мажорными обстоятельствами".
В целом в феврале было сбито четыре летающих объекта над Северной Америкой: три над США и один над Канадой.
В Белом доме заявили, что воздушные шары Китая шпионили над пятью континентами, нарушив суверенитет других стран.