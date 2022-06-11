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Климкин: Запад станет частью этой войны, как бы он ни хотел от нее отстраниться

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Путин (на фото) сравнил себя с Петром I
Путин (на фото) сравнил себя с Петром I
Фото: ЕРА

Как и российский царь Петр I, живший на рубеже 17-го и 18-го веков, нынешний президент России Владимир Путин придумывает исторические аргументы для оправдания своей агрессии. Такое мнение выразил 11 июня в Fаcebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

9 июня Путин сравнил себя с Петром I, проведя параллель между завоеваниями российского царя и вторжением РФ в Украину.

"В желании Путина "косить" под Петра I нет ничего нового. Он будет стремиться захватывать все, что он считает "своим". Если исторических аргументов для этого нет, то он их придумает, как и в случае с захватами Петра I: эти территории никогда не принадлежали Московии, но российской истории не существует: ее написали в Москве", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что "в этой написанной версии Украина тоже принадлежит России и Путину".

"Более того, так думают абсолютное большинство россиян: как среди российских элит, так и среди среднестатистических россиян. Часть Запада это так и не поняла или, скорее, не хочет понять. Мы должны "по пальцам" объяснить им, что война может приостановиться, но не завершится, пока российский имперский режим будет существовать", – объяснил Климкин.

По его словам, "Запад станет частью этой войны, как бы он ни хотел от нее отстраниться".

"Санкционной, гибридной, военной, информационной, какой угодно. Не имитации, а именно войны. История "либо мы их, либо они нас" так же касается Запада, как и Украины. Именно поэтому Путин должен стать для Запада тем, кто закрыл окно в Европу, – в отличие от Петра I, на которого он так хочет быть похожим", – считает Климкин.

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/572911297528797

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июле 2021 года Путин опубликовал статью "Об историческом единстве россиян и украинцев". В тексте утверждается, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое", а современная Украина – это "детище советской эпохи".

В украинском и российском сегменте Facebook, Twitter и Telegram статья вызвала бурное обсуждение.

Комментируя статью главы Кремля, украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил, что "каждый раз материалы Путина по Украине появлялись перед агрессией".

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину под видом неких "денацификации" и "демилитаризации".

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, агрессия, Павел Климкин, вторжение, история, война России против Украины, дипломаты
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