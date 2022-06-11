Климкин: Запад станет частью этой войны, как бы он ни хотел от нее отстраниться

9 июня Путин сравнил себя с Петром I, проведя параллель между завоеваниями российского царя и вторжением РФ в Украину.

"В желании Путина "косить" под Петра I нет ничего нового. Он будет стремиться захватывать все, что он считает "своим". Если исторических аргументов для этого нет, то он их придумает, как и в случае с захватами Петра I: эти территории никогда не принадлежали Московии, но российской истории не существует: ее написали в Москве", – написал он.

Украинский дипломат отметил, что "в этой написанной версии Украина тоже принадлежит России и Путину".

"Более того, так думают абсолютное большинство россиян: как среди российских элит, так и среди среднестатистических россиян. Часть Запада это так и не поняла или, скорее, не хочет понять. Мы должны "по пальцам" объяснить им, что война может приостановиться, но не завершится, пока российский имперский режим будет существовать", – объяснил Климкин.

По его словам, "Запад станет частью этой войны, как бы он ни хотел от нее отстраниться".

"Санкционной, гибридной, военной, информационной, какой угодно. Не имитации, а именно войны. История "либо мы их, либо они нас" так же касается Запада, как и Украины. Именно поэтому Путин должен стать для Запада тем, кто закрыл окно в Европу, – в отличие от Петра I, на которого он так хочет быть похожим", – считает Климкин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)