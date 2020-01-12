КСИР хотел использовать гражданские самолеты как защиту от ракетного удара США – СМИ

Телеканал Iran International English сообщил, что Корпус стражей исламской революции специально не закрывал воздушное пространство Ирана для защиты от удара со стороны США.

Корпус стражей исламской революции специально оставил воздушное пространство над Ираном открытым для коммерческих рейсов, полагая, что это снизит вероятность ответного удара США. Об этом сообщил телеканал Iran International English в Twitter со ссылкой на источники.

"КСИР решил не закрывать воздушное пространство Ирана в качестве защитной тактики против любого возможного ответного удара со стороны США в ответ на нападение Ирана на базы США в Ираке", – говорится в другом твите.

IRGC's assumption was that keeping the air space open to commercial flights would reduce the likelihood of the US responding to Iran's missile attack. #UkrainePlaneCrash — Iran International English (@IranIntl_En) January 12, 2020

Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде 11 января заявил, что неоднократно просил, чтобы в условиях напряженности между США и Ираном небо над страной закрыли. КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета 8 января вблизи Тегерана.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета "земля – воздух". Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ожидает от Ирана полного признания вины в катастрофе, готовности к открытому расследованию, извинений и компенсации.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. Позднее стало известно, что расшифровка самописцев пройдет в Украине при сотрудничестве французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.