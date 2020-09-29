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Макрон встретился с Тихановской в Вильнюсе

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская с президентом Франции Эммануэлем Макроном собирается обсудить возможность проведения новых президентских выборов в Беларуси.

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Тихановская: Важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси
Тихановская: Важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси
Фото: Пул Первой / Telegram

Утром 29 сентября в Вильнюсе началась встреча белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первой".

Основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Беларуси и возможной медиации других стран, в том числе Франции, сказано в сообщении.

"Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и демократических выборах, которые должны состояться в течение этого года", – сказала оппозиционерка.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицировали. По данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Макрон в интервью Le Journal du Dimanche, опубликованном 26 сентября, заявил, что в Беларуси кризис авторитарной власти, которая "не может принять логику демократии". Президент Франции заявил, что президент Беларуси "должен уйти".

Теги: Беларусь, Франция, выборы, Вильнюс, Эммануэль Макрон, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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