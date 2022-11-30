Мужчинам, работающим в администрации Путина, запретили заграничные командировки и отпуска – СМИ

По информации издания, в администрации было выпущено распоряжение о том, что теперь в зарубежные командировки могут ездить только женщины. Такие правила будут действовать до выхода "особого распоряжения по мобилизации", но что это за документ, журналистам выяснить не удалось. Заграничные отпуска, которые и так были нежелательными, теперь также запрещены.

Издание предполагает, что это может быть предупредительной мерой, так как среди чиновников ходит слух, что такое требование появилось после "побега" сотрудника одного из ведомств. Якобы он, находясь в командировке в одной из стран СНГ, не вернулся в Россию. Канал подчеркивает, что эта история на данный момент не подтверждена.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает информацию о таком запрете.