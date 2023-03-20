Наев рассказал, сможет ли Россия начать сейчас войну против Молдовы

По его словам, сил, средств и группировок для развязывания военного конфликта против Молдовы в РФ сейчас не создано.
"Однако хотел бы отметить, что Кремль имеет комплекс других методов и технологий влияния, чтобы пытаться предотвратить процветание соседних стран", – подчеркнул Наев.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, выступая на специальном заседании Европейского совета, что украинская разведка перехватила российские документы, свидетельствующие о планах РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
10 февраля молдавские спецслужбы подтвердили, что изучают информацию украинских коллег.
Американская разведка заявляла, что лица, связанные с российскими спецслужбами, пытаются организовать в Молдове протесты против правительства и добиться смены власти на "более пророссийскую".
Глава Национальной полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну сообщал, что правоохранители раскрыли группу организаторов беспорядков. Полиция установила гражданина России, который должен был организовать провокации на пророссийском митинге, прошедшем в центре Кишинева 12 марта.