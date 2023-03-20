Наев рассказал, сможет ли Россия начать сейчас войну против Молдовы

По его словам, сил, средств и группировок для развязывания военного конфликта против Молдовы в РФ сейчас не создано.

"Однако хотел бы отметить, что Кремль имеет комплекс других методов и технологий влияния, чтобы пытаться предотвратить процветание соседних стран", – подчеркнул Наев.