Навальная вернулась из Германии в Россию – Telegram-канал

Telegram-канал "112" опубликовал видео, на котором жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в компании молодых людей покинула здание аэропорта. Ее спрашивали о целях поездки в Германию.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Россию. Кадры ее прибытия опубликовал Telegram-канал "112" 22 февраля.

На видео Навальная в компании молодых людей прошла по зданию аэропорта к парковке, игнорируя вопросы о ее общении с мужем и целях поездки в Германию.

В конце видео Навальная садится в черный внедорожник.

О том, что Навальная улетела из московского аэропорта Домодедово в Германию, стало известно 10 февраля. По информации журнала Der Spiegel, она посещала страну с частным визитом.

За время, пока Навальная была в Германии, она пропустила приговор мужа по делу о клевете в отношении ветерана Второй мировой войны и апелляцию по делу "Ив Роше", напомнил Telegram-канал "112".

Сам Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).