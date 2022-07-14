"Не торопить грузинскую политическую элиту". Еврокомиссия сделает доклад о кандидатском статусе Грузии не ранее 2023 года

"Как сказал нам Европейский совет, мы подготовим отчет о том, как были выполнены прописанные приоритеты, к 2023 году. Это даст грузинской политической системе достаточно времени, чтобы основательно поработать над указанными приоритетами", – сказал Рупп.
Ранее ЕК планировала подготовить оценку выполнения Грузией 12 рекомендаций для обретения статуса кандидата в члены ЕС в декабре 2022-го.
Рупп объяснил перенос тем, что после "осторожного разбирательства" было решено "не торопить грузинскую политическую элиту" в ее стремлении деполяризировать страну, чтобы она основательно поработала над реформами.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.
Еврокомиссия определила 12 блоков критериев, по которым Грузия должна продемонстрировать прогресс, чтобы получить статус кандидата. Среди них – снятие вопроса политической поляризации, изменение избирательного законодательства и судебной системы, деолигархизация, повышение уровня плюрализма СМИ и так далее, писал информационный портал "Новости-Грузия".
Согласно отчету группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при СЕ, опубликованном 13 июля на сайте организации, Грузия выполнил только половину необходимых для предоставления кандидатского статуса рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией среди членов парламента, судей и прокуроров.