"Не торопить грузинскую политическую элиту". Еврокомиссия сделает доклад о кандидатском статусе Грузии не ранее 2023 года

Еврокомиссия оценит прогресс Грузии, которая готовится стать кандидатом в ЕС, в 2023 году Фото: EPA

"Как сказал нам Европейский совет, мы подготовим отчет о том, как были выполнены прописанные приоритеты, к 2023 году. Это даст грузинской политической системе достаточно времени, чтобы основательно поработать над указанными приоритетами", – сказал Рупп.

Ранее ЕК планировала подготовить оценку выполнения Грузией 12 рекомендаций для обретения статуса кандидата в члены ЕС в декабре 2022-го.

Рупп объяснил перенос тем, что после "осторожного разбирательства" было решено "не торопить грузинскую политическую элиту" в ее стремлении деполяризировать страну, чтобы она основательно поработала над реформами.