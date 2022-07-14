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"Не торопить грузинскую политическую элиту". Еврокомиссия сделает доклад о кандидатском статусе Грузии не ранее 2023 года

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Еврокомиссия оценит прогресс Грузии, которая готовится стать кандидатом в ЕС, в 2023 году
Еврокомиссия оценит прогресс Грузии, которая готовится стать кандидатом в ЕС, в 2023 году
Фото: EPA

Европейская комиссия перенесла на 2023 год подготовку оценки готовности Грузии к получению статуса страны – кандидата в члены Европейского союза. Об этом заявил представитель генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Майкл Рупп 13 июля во время заседания комитета по международным отношениям Европейского парламента, которое транслировалось на официальном сайте органа. Выступление Руппа цитирует грузинская телекомпания "Пирвели".

"Как сказал нам Европейский совет, мы подготовим отчет о том, как были выполнены прописанные приоритеты, к 2023 году. Это даст грузинской политической системе достаточно времени, чтобы основательно поработать над указанными приоритетами", – сказал Рупп.

Ранее ЕК планировала подготовить оценку выполнения Грузией 12 рекомендаций для обретения статуса кандидата в члены ЕС в декабре 2022-го.

Рупп объяснил перенос тем, что после "осторожного разбирательства" было решено "не торопить грузинскую политическую элиту" в ее стремлении деполяризировать страну, чтобы она основательно поработала над реформами.

Контекст:

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.

Еврокомиссия определила 12 блоков критериев, по которым Грузия должна продемонстрировать прогресс, чтобы получить статус кандидата. Среди них – снятие вопроса политической поляризации, изменение избирательного законодательства и судебной системы, деолигархизация, повышение уровня плюрализма СМИ и так далее, писал информационный портал "Новости-Грузия".

Согласно отчету группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при СЕ, опубликованном 13 июля на сайте организации, Грузия выполнил только половину необходимых для предоставления кандидатского статуса рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией среди членов парламента, судей и прокуроров.

Теги: Грузия, Еврокомиссия, реформы, Европейская комиссия, Европейский совет, политика, Европа, отчет, реформа, перспективы, ЕС
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