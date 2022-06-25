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В Тбилиси на многотысячной акции протеста звучал гимн Украины, митингующие пришли с флагами полка "Азов". Видео

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Флаги "Азова" показали в трансляции, когда звучал гимн
Флаги "Азова" показали в трансляции, когда звучал гимн
Скриншот: Shame Movement / Facebook

24 июня на многолюдном митинге в Тбилиси звучал гимн Украины. Мероприятие транслировалось на Facebook-странице организаторов акции – движения "Сирцхвилиа" ("Протест" на грузинском).

Это акция в поддержку евроинтеграции Грузии и в знак протеста против правительства страны – участники требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В Тбилиси на митинге собрались тысячи людей, студенты 15 университетов. 

Перед протестующими выступили по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский и глава пропрезидентской фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия (таймкод трансляции – 1 ч. 13 мин.), после этого выступали спикеры из Грузии, а потом примерно через 10 минут прозвучал гимн Украины.

"Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против России. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны, и наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, как Абхазия и Южная Осетия – ваша земля. Если кто-то хочет об этом забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним. Мы будем рядом. Вчера Украина получила статус страны – кандидата в члены ЕС, вы – на этом пути. Идите – мы вам поможем!" – сказал Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/899484238114967/

На обращения Зеленского и Арахамии грузины отреагировали аплодисментами. Как отмечает канал Mtavari Arkhi, обнародовавший запись момента, где звучит гимн, митингующие выразили благодарность президенту. На видео видно, что митингующие пришли на акцию с флагами Грузии, Евросоюза и Украины, также там видны флаги полка Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения которого защищали Мариуполь и продолжают защищать Украину от российского вторжения.

Когда звучал гимн, многие участники акции включили фонарики на телефонах, также жгли синие и желтые файеры. 

https://www.facebook.com/shamemovement/videos/700010574396763/


Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявление подали Грузия и Молдова. 

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.

После этого, 20 июня, грузины вышли на антиправительственный митинг, участники которого создали движение "Домой в Европу". Дигмелашвили предупредил, что невыполнение властями требований митингующих повлечет массовые акции протеста. "Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу", – сказал он. 

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, на котором рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата и пока не стали давать такой статус Грузии. Лидеры ЕС признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, полк Азов, Тбилиси, Европейский союз, Владимир Зеленский, Евросоюз, Давид Арахамия
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