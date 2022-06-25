В Тбилиси на многотысячной акции протеста звучал гимн Украины, митингующие пришли с флагами полка "Азов". Видео

Это акция в поддержку евроинтеграции Грузии и в знак протеста против правительства страны – участники требуют отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В Тбилиси на митинге собрались тысячи людей, студенты 15 университетов.

Перед протестующими выступили по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский и глава пропрезидентской фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия (таймкод трансляции – 1 ч. 13 мин.), после этого выступали спикеры из Грузии, а потом примерно через 10 минут прозвучал гимн Украины.

"Я благодарен сыновьям Грузии, которые вместе с нашими воинами борются против России. Их подвиги – это наши общие подвиги. Их раны – это наши раны, и наша победа будет победой каждого из них, каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, как Абхазия и Южная Осетия – ваша земля. Если кто-то хочет об этом забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним. Мы будем рядом. Вчера Украина получила статус страны – кандидата в члены ЕС, вы – на этом пути. Идите – мы вам поможем!" – сказал Зеленский.

На обращения Зеленского и Арахамии грузины отреагировали аплодисментами. Как отмечает канал Mtavari Arkhi, обнародовавший запись момента, где звучит гимн, митингующие выразили благодарность президенту. На видео видно, что митингующие пришли на акцию с флагами Грузии, Евросоюза и Украины, также там видны флаги полка Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения которого защищали Мариуполь и продолжают защищать Украину от российского вторжения.

Когда звучал гимн, многие участники акции включили фонарики на телефонах, также жгли синие и желтые файеры.



